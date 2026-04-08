Enrique: 'Không có đội cửa trên ở tứ kết Champions League'

PhápThầy trò HLV Luis Enrique phủ nhận việc PSG được đánh giá cao hơn Liverpool ở tứ kết Champions League.

Liverpool sẽ hành quân tới Parc des Princes trong tình trạng bất ổn. Họ gần như hết cơ hội bảo vệ chức vô địch Ngoại hạng Anh và bị loại khỏi FA Cup, trong khi tương lai của Arne Slot bị đặt dấu hỏi và ngôi sao Mohamed Salah sa sút phong độ. Sau trận thua Man City 0-4 ở tứ kết Cup FA, đội trưởng Virgil van Dijk thậm chí công khai chỉ trích tinh thần thi đấu của đội nhà, thừa nhận Liverpool đã bỏ cuộc và xin lỗi người hâm mộ.

Tình cảnh này trái ngược so với lần hai đội đụng độ ở vòng 1/8 Champions League mùa trước. Khi đó, Liverpool đang băng băng tới chức vô địch Ngoại hạng Anh, Arne Slot nhận nhiều lời ca ngợi, còn Salah đạt phong độ đỉnh cao. Ngược lại, đó là giai đoạn PSG chật vật vượt qua vòng bảng, còn HLV Luis Enrique bị nghi ngờ về chiến thuật. Dù vậy, PSG sau đó đã đánh bại Liverpool bằng loạt đá luân lưu ngay tại Anfield, trước khi tiến tới chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử.

HLV Luis Enrique trong buổi họp báo trước trận PSG gặp Liverpool ở lượt đi tứ kết Champions League ngày 7/4. Ảnh: Reuters

Trước màn tái đấu, tiền vệ Vitinha bác bỏ quan điểm PSG được đánh giá cao hơn Liverpool. "Truyền thông gọi chúng tôi là cửa trên, giống như năm ngoái từng nói về Liverpool. Nhưng, Liverpool vẫn là đội bóng lớn, sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng", tiền vệ người Bồ Đào Nha nói.

HLV Luis Enrique cũng nhấn mạnh không tồn tại khái niệm cửa trên ở vòng knock-out Champions League. "Nếu nhớ lại mùa trước, ai cũng nghĩ Liverpool sẽ đi tiếp, nhưng PSG mới là đội vượt qua. Với tôi, không có đội nào được xem là vượt trội", HLV người Tây Ban Nha nói.

PSG đang tiến gần tới chức vô địch Ligue 1, trong khi Liverpool chỉ xếp thứ năm tại Ngoại hạng Anh, kém đầu bảng Arsenal tới 21 điểm. Dù vậy, Enrique cảnh báo các học trò không được chủ quan. "Liverpool là đội bóng đẳng cấp cao. Nghĩ rằng mình là cửa trên là cách tốt nhất để tự đẩy mình vào rắc rối", ông nói. "Điều quan trọng là kiểm soát những gì chúng tôi có thể kiểm soát và chơi bóng với 100% khả năng".

Trước trận, truyền thông Pháp dành sự chú ý tới Hugo Ekitike - tiền đạo tái ngộ đội bóng cũ trong màu áo Liverpool. Gia nhập PSG khi 19 tuổi, anh chỉ ghi bốn bàn sau 33 trận và không thể cạnh tranh suất đá chính trong đội hình lúc đó có Kylian Mbappe, Neymar và Lionel Messi.

Sự nghiệp của Ekitike khởi sắc khi chuyển sang Eintracht Frankfurt, trước khi gia nhập Liverpool với giá 106 triệu USD. Anh ghi 17 bàn mùa này và được triệu tập lên tuyển Pháp. HLV Enrique đánh giá: "Khi còn ở PSG, cậu ấy còn rất trẻ. Nhưng sau khi rời đi, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều tại Đức và Anh".

Hồng Duy (theo ESPN)