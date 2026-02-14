Enrique, Dembele tranh cãi sau trận thua của PSG

PhápHLV Luis Enrique đáp trả phát biểu chỉ trích nội bộ của Ousmane Dembele, khiến phòng thay đồ PSG dậy sóng sau trận thua Rennes 1-3 ở vòng 22 Ligue 1.

PSG nhận cú sốc ở trận đấu sớm nhất vòng, khi thảm bại trên sân Rennes - đội vừa sa thải HLV Habib Beye cách đây bốn ngày và đang trải qua chuỗi 5 trận không thắng.

Trên sân nhà Roazhon Park, Rennes nhập cuộc hứng khởi và dẫn 2-0 nhờ các bàn của Jordan Mousa Al-Tamari và Esteban Lepaul. Sang hiệp hai, Ousmane Dembele rút ngắn cách biệt cho PSG, trước khi Breel Embolo ấn định chiến thắng 3-1 cho Rennes ở phút 81 sau pha phản công mẫu mực.

Ousmane Dembele đi bóng trong trận PSG thua Rennes 1-3 ở vòng 22 Ligue 1 trên sân Roazhon Park, Rennes, Brittany, Pháp ngày 13/2/2026. Ảnh: PSG

Sau trận thua, bầu không khí tại PSG trở nên nặng nề, khi Ousmane Dembele công khai chỉ trích tinh thần tập thể của đội bóng.

"Mùa trước, chúng tôi đặt CLB và màu áo lên trên hết. Chúng tôi cần lấy lại điều đó", cầu thủ người Pháp nói. Anh cảnh báo nếu các cầu thủ ưu tiên cái tôi cá nhân thay vì lợi ích chung, đội bóng khó đạt mục tiêu danh hiệu."Nếu ai cũng chơi cho riêng mình, mọi thứ sẽ không hiệu quả".

HLV Luis Enrique phản ứng gay gắt với phát biểu này. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha khẳng định: "Tôi sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ cầu thủ nào đứng trên CLB. Tôi là người chịu trách nhiệm".

Enrique cho rằng những lời của Dembele xuất phát từ sự thất vọng sau thất bại và nhấn mạnh kỷ luật tại sân Parc des Princes là điều không thể thương lượng.

HLV Luis Enrique phản ứng trong trận. Ảnh: PSG

Về chuyên môn, Enrique cho rằng PSG kiểm soát thế trận nhưng trả giá vì kém hiệu quả. Trận này, PSG kiểm soát bóng 69%, dứt điểm 17 lần với 6 cú trúng đích - so với 11 và 4 của Rennes, nhưng trắng tay rời Roazhon Park.

"Thật khó để phân tích vì tôi nghĩ chúng tôi đã áp đảo trong hiệp một, tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng vẫn bị dẫn 0-1 khi vào giờ nghỉ", Enrique phân tích. "Sau đó, chúng tôi tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội, chỉ số bàn thắng kỳ vọng gần bốn nhưng chỉ ghi được một bàn, trong khi Rennes có chưa tới hai nhưng ghi ba bàn. Với hiệu suất như vậy, họ xứng đáng chiến thắng".

Thất bại tại Roazhon Park khiến PSG nguy cơ mất đỉnh bảng Ligue 1. Lens hiện kém PSG hai điểm, và sẽ vươn lên dẫn đầu nếu thắng trên sân Paris FC tối nay 14/2.

Ngày 17/2, PSG tiếp tục làm khách của Monaco ở lượt đi play-off Champions League. Sau đó bốn ngày, thầy trò Enrique trở về sân nhà tiếp Metz ở vòng 23 Ligue 1.

