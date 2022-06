Én non bị 'nướng' trong sóng nhiệt

Tây Ban NhaHàng trăm con chim én non rơi rải rác trên đường phố ở miền nam nước này sau khi rơi khỏi tổ do ảnh hưởng của sóng nhiệt.

Một con chim én non sẵn sàng bay sau khi được chăm sóc và bình phục. Ảnh: Ecourbe

Những con chim én thường làm tổ ở các tòa nhà sử dụng vật liệu xây dựng như bê tông hoặc kim loại. Môi trường này kết hợp với sóng nhiệt lên tới trên 40 độ C trong nhiều ngày gần đây ở Tây Ban Nha có thể biến chiếc tổ của chúng thành lò nung. "Chúng đang bị nướng sống theo đúng nghĩa đen", Elena Moreno Portillo, nhà hoạt động vì động vật tại tổ chức bảo tồn Ecourbe ở Seville, cho biết.

Theo Ecourbe, người dân đang thu thập những hộp chứa đầy chim non. Ở Seville và Cordoba, nơi có những đàn chim én lớn trong đô thị, số lượng chim thu thập trong một ngày lên tới cả trăm con. Hàng trăm con chim được đưa tới các trung tâm phục hồi với hy vọng cá thể sống sót có thể khôi phục sức khỏe.

Một tình nguyện viên tên Diego chia sẻ anh tới sân bay thành phố mỗi ngày để thu gom chim non cần trợ giúp do có đàn chim sống ở đó. Trong tuần vừa qua, Diego đã giải cứu 80 con chim và gửi chúng tới Trung tâm phục hồi chim nguy cấp (CREA) ở San Jerónimo. Tuy nhiên, Diego cho biết số lượng chim tử vong vượt xa số lượng sống sót.

Lý do chim chết nhiều trong năm nay là do sóng nhiệt xuất hiện sớm. Thông thường, nhiệt độ cao như vậy thường gặp vào tháng 7 hoặc tháng 8, không phải tháng 6. Tháng 6 lại rơi vào mùa sinh sản của chim én. Nếu sóng nhiệt đến muộn hơn như các năm trước, có khả năng nhiều con chim non đã có thể bay được, theo Moreno Portillo.

Cơ quan khí tượng AEMET cho biết sóng nhiệt hiện nay là đợt sóng nhiệt xuất hiện sớm nhất từ năm 1981. Nhiệt độ tăng vọt cũng đang ảnh hưởng tới nước Mỹ và là nguyên nhân gây ra cái chết của hàng nghìn con bò. Các nhà khoa học cảnh báo nhiệt độ Trái Đất liên tục tăng từ thời Cách mạng Công nghiệp và hoạt động của con người là nguyên nhân chính dẫn tới hiện tượng ấm lên toàn cầu. Theo NASA, 9 trong 10 năm nóng nhất trong lịch sử đều nằm trong thập kỷ vừa qua.

An Khang (Theo Newsweek)