Emre Can: 'Ronaldo là đầu tàu'

Cựu tiền vệ Juventus - Emre Can - nể khao khát chiến thắng của đồng đội cũ Cristiano Ronaldo, ngay cả trên sân tập.

"Ronaldo sở hữu ý chí chiến thắng", Can nói với Bild hôm 21/5. "Nếu thua một trận đấu tập, Ronaldo rất buồn. Còn nếu thắng, anh ấy ăn mừng trong phòng thay đồ và trêu chọc những người thua cuộc. Ronaldo là đầu tàu ở thành Turin".

Emre Can (phải) nể phục ý chí chiến thắng của Ronaldo. Ảnh: Reuters.

Can và Ronaldo cùng cập bến Juventus hè 2018, và thường sát cánh trên sân. Tháng 1/2020, Dortmund mượn Can cho tới hết mùa, kèm điều khoản mua bắt buộc. Trong trận ra mắt Dortmund hôm 8/2, tiền vệ người Đức gốc Thổ Nhĩ Kì ghi siêu phẩm vào lưới Bayer Leverkusen. 10 ngày sau, Dortmund quyết định mua đứt Can với giá 27 triệu USD.

Can cho rằng anh về Bundesliga để vô địch cùng Dortmund. Tiền vệ trưởng thành cùng Bayern Munich nói tiếp: "Tôi muốn vô địch Bundesliga, chứ không đứng thứ hai sau Bayern. Môi trường thi đấu ở Dortmund giống hệt ở Liverpool. Cả hai đều được yêu mến, với những người hâm mộ đặc biệt. Hai đội cũng ưa thích HLV Jurgen Klopp".

Can xuất thân trung vệ ở Bayern, nhưng sau đó được đôn lên đá tiền vệ. Anh thi đấu cho Bayer Leverkusen một mùa, trước khi sang Liverpool hè 2014. Can là thành viên đội tuyển Đức vô địch FIFA Confederations Cup 2017.

Hoàng An (theo Explica)