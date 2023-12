Emma Watson: 'Tôi hạnh phúc khi độc thân'

Diễn viên Anh Emma Watson cho biết hạnh phúc khi sống một mình, tập trung làm việc vì cộng đồng.

Ngôi sao 33 tuổi là gương mặt của trang bìa Vogue Anh số tháng 1/2024 với tư cách người tiên phong phát triển bền vững. Emma cho biết được lên bìa của Vogue là ước mơ khi cô 18 tuổi.

Emma Watson trên bìa Vogue. Ảnh: Vogue

Người đẹp thể hiện phong cách punk với mái tóc tết rối, diện váy áo của Stella McCartney, Maison Margiela, tạo dáng với chú vịt Florence. Diễn viên nói rất vui vì từ chối các vai diễn bốn năm qua, toàn tâm toàn ý tận hưởng cuộc sống bình lặng, học tập và hoạt động cộng đồng. Cô hiếm khi tham gia các sự kiện của làng giải trí. "Tôi cảm thấy có tiếng nói, không gian sáng tạo và chủ quyền riêng theo cách mình muốn. Tôi tự chủ hơn, hạnh phúc khi là người độc hành", cô nói.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2019, Emma từng lo lắng khi đến tuổi 30 mà vẫn chưa có một mái ấm gia đình ổn định. Nhưng sau đó, cô nhận ra khoảng thời gian sống một mình đem lại nhiều giá trị và ý nghĩa. Emma cảm thấy bớt cô đơn khi sống cùng chú chó cứu hộ Sofia.

Emma Watson ở BAFTAs 2022 Emma Watson dự lễ trao giải BAFTA 2022. Video: EW

Sinh năm 1990, Emma Watson bắt đầu diễn xuất từ nhỏ với vai Hermione trong loạt phim Harry Potter. Sau hơn 10 năm cùng thương hiệu, cô tiếp tục ghi dấu ấn trong một số phim điện ảnh như The Perks of Being a Wallflower (2012) và Beauty and the Beast (2017). Little Women (2019) là bộ phim gần nhất cô đóng. Người đẹp đang tập trung học ngành sáng tạo nội dung để lấy bằng thạc sĩ tại Đại học Oxford, kinh doanh cùng anh trai, thỉnh thoảng thử sức ở vai trò sản xuất, đạo diễn.

Họa Mi (theo Vogue)