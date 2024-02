Emma Watson thu hút ở Milan Fashion Week

Emma Watson dự show Thu Đông 2024 của Prada

Video: Instagram Emma Watson



Emma Watson, 33 tuổi, nổi tiếng với vai Hermione trong loạt phim Harry Potter. Các phim cô đóng còn có The Perks of Being a Wallflower (2012), Beauty and the Beast (2017), Little Women (2019). Người đẹp đang tập trung học ngành sáng tạo nội dung để lấy bằng thạc sĩ tại Đại học Oxford, kinh doanh cùng anh trai, thỉnh thoảng thử sức ở vai trò sản xuất, đạo diễn.