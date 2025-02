Emma Watson hiếm hoi xuất hiện trước công chúng

Mỹ"Phù thủy Hermione" Emma Watson khiến fan thích thú khi đi xem bóng rổ, tương tác thân thiện với những người xung quanh.

Trên TikTok ngày 14/2, khoảnh khắc Emma Watson tại sân vận động Oakland, California - địa điểm tổ chức giải NBA All-Star Celebrity Game - thu hút nhiều chú ý. Trong video, cô trò chuyện với Tucker Halpern - thành viên ban nhạc Sofi Tukker, một trong những người nổi tiếng tham gia trận đấu. Trước khi nói chuyện với anh, cô hôn gió và vẫy tay chào mọi người.

Emma Watson tại giải đấu bóng rổ Emma Watson mặc giản dị khi đi xem bóng rổ hôm 14/2. Video: TikTok ESPN

Theo People, Emma Watson còn cầm bảng tự làm để cổ vũ Tucker Halpern. Cả hai là bạn học cùng trường đại học Brown, Mỹ - nơi cô tốt nghiệp bằng cử nhân chuyên ngành Văn học Anh năm 2014. Nguồn tin cho biết người đẹp trông hào hứng khi có mặt tại trận đấu.

Video hiện đạt hơn 13 triệu lượt xem, một triệu lượt thích trên TikTok. Hầu hết khán giả khen Emma Watson luôn trẻ trung, gây ấn tượng với phong thái nhẹ nhàng, thanh lịch. Một số tài khoản cho biết cô là celebrity crush (thuật ngữ chỉ dạng tình cảm fan "cảm nắng" thần tượng) của họ kể từ khi xem series Harry Potter, nói sẽ ngất vì hạnh phúc nếu được cô đối xử như trong video. Vài fan mong thấy cô trở lại màn ảnh sau nhiều năm vắng bóng.

Diễn viên Emma Watson trên bìa tạp chí Vogue Anh số tháng 1/2024. Ảnh: Vogue

Emma Watson, 35 tuổi, rời ngành giải trí vì thấy bị gò bó, không được thỏa sức sáng tạo. Dự án gần nhất của cô là Little Women (2019), đóng cùng Timothée Chalamet và Saoirse Ronan. Những năm qua, cô thử thách bản thân ở các vai trò sản xuất, đạo diễn. Cô cũng dành nhiều thời gian dành cho các hoạt động xã hội với tư cách đại sứ thiện chí của tổ chức Phụ nữ Liên hiệp quốc, tích cực tham gia hoạt động bảo vệ môi trường, khí hậu, ủng hộ phát triển bền vững.

Tháng 9/2023, Emma theo học chương trình thạc sĩ ngành viết sáng tạo của đại học Oxford, Anh. Ngoài ra, cô cùng em trai - Alex Watson - quản lý hãng rượu do hai chị em đồng sáng lập.

Trên Vogue Anh năm 2023, cô nói về việc ngừng diễn xuất: "Tôi vui khi có quyết định này vì cảm thấy bản thân tìm thấy tiếng nói riêng, không gian sáng tạo và sự tự kiểm soát theo cách chưa từng có - chẳng hạn như nhiều quyền tự chủ hơn".

Emma Watson sinh năm 1990, bắt đầu diễn xuất từ nhỏ với vai Hermione Granger trong loạt phim Harry Potter. Sau hơn 10 năm cùng thương hiệu, cô tiếp tục ghi dấu ấn trong một số phim điện ảnh như The Perks of Being a Wallflower (2012) và Beauty and the Beast (2017). Truyền thông quốc tế cho biết cô đang hẹn hò Kieran Brown - bạn học cùng trường Oxford.

NBA All-Star Celebrity Game là trận đấu thường niên thuộc khuôn khổ Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA All-Star 2025). Sự kiện quy tụ nhiều người nổi tiếng trong lĩnh vực âm nhạc, phim ảnh và thể thao. Năm 2011 và 2018, ca sĩ Justin Bieber từng góp mặt trong đội hình thi đấu.

Phương Thảo (theo People)