Emma Watson diện mốt khoe nội y

LondonDiễn viên Emma Watson gây chú ý với phong cách khoe nội y trong lần hiếm hoi dự sự kiện.

Ngôi sao 33 tuổi toát lên vẻ rạng rỡ khi sánh bước cùng diễn viên Malala Yousafzai và đạo diễn Waad Al-Kateab tại buổi ra mắt phim tài liệu We Dare to Dream, hôm 26/11 ở Cineworld Leicester Square.

Người đẹp chọn bộ suit của Alexander McQueen màu đen đính pha lê, nhấn vào áo lót đan dây, hoàn chỉnh diện mạo bằng đôi sandal mũi vuông nạm đá quý và đinh tán. Tạp chí Vogue khen cách mặc của Emma tinh tế, gợi cảm chừng mực và sang trọng. Khoảnh khắc là lần hiếm hoi cô diện mốt mặc áo lót như trang phục thường.

Emma Watson bên diễn viên Malala Yousafzai (trái) và đạo diễn Waad Al-Kateab. Ảnh: Violet Films

Thời gian qua, Emma Watson tập trung học ngành sáng tạo nội dung để lấy bằng thạc sĩ tại Đại học Oxford. Khóa học kéo dài hai năm với chi phí 9.025 bảng (276,6 triệu đồng) một năm cho sinh viên Anh và 14.155 bảng (433,7 triệu đồng) một năm cho sinh viên nước ngoài.

Hồi tháng 4, trong cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times, Emma cho biết bắt đầu làm thơ, viết các bài luận về tình yêu, tình bạn và những mối quan hệ trong thời gian giãn cách vì Covid-19. Khi trúng tuyển vào trường đầu năm nay, Emma gây xôn xao khi xuất hiện trong lễ khai giảng, các sinh viên đổ xô tới để chụp ảnh.

Trước đó, cô đã theo học một năm tại trường Worcester College thuộc Đại học Oxford. Cô cũng lấy bằng văn học tại Đại học Brown ở Rhode Island năm 2014.

Ngoài học tập, cô kinh doanh cùng anh trai, thỉnh thoảng thử sức ở vai trò sản xuất, đạo diễn. Tháng 6/2020, cô được bổ nhiệm vào ban quản lý của Kering - tập đoàn thời trang xa xỉ của Pháp thâu tóm các nhà mốt như Gucci, Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen. Mùa đông năm ngoái, Watson viết kịch bản và đạo diễn một video quảng cáo cho hãng Prada.

Sinh năm 1990, Emma Watson bắt đầu diễn xuất từ nhỏ với vai Hermione trong loạt phim Harry Potter. Sau hơn 10 năm cùng thương hiệu, cô tiếp tục ghi dấu ấn trong một số phim điện ảnh như The Perks of Being a Wallflower (2012) và Beauty and the Beast (2017).

Trailer 'We Dare to Dream' Trailer "We Dare to Dream". Video: Violet Films

We Dare To Dream kể câu chuyện về các vận động viên tị nạn đến từ Iran, Syria, Nam Sudan và Cameroon tìm kiếm cơ hội tại các quốc gia trên khắp thế giới. Lấy bối cảnh Thế vận hội Olympic 2020, tác phẩm của đạo diễn Waad Al-Kateab phơi bày cuộc sống, thách thức và khát vọng của họ trong tập luyện, thi đấu. Phim có bài hát gốc Don't Need to Sleep do John Legend thể hiện, Angelina Jolie giữ vai trò nhà sản xuất điều hành.

Họa Mi (theo Vogue)