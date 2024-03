Emma Stone tái hợp đạo diễn 'Poor Things'

Emma Stone và đạo diễn Hy Lạp Yorgos Lanthimos hợp tác trong "Kinds of Kindness", sau thành công của "Poor Things" ở Oscar 2024.

Teaser 'Kinds of Kindness' Teaser "Kinds of Kindness", nhân vật của Emma Stone xuất hiện từ giây thứ tám. Phim dự kiến khởi chiếu vào ngày 21/6 tại Mỹ. Video: Searchlight Pictures

Nhà sản xuất tung teaser hôm 27/3, hơn hai tuần sau khi Poor Things của đạo diễn Yorgos Lanthimos đoạt bốn giải Oscar, trong đó có giải Nữ chính xuất sắc cho Emma Stone.

Tác phẩm gồm ba câu chuyện, xoay quanh người đàn ông cố kiểm soát cuộc sống của mình, cảnh sát có tính cách kỳ lạ sau khi tìm kiếm người vợ mất tích trên biển, và một phụ nữ quyết tâm tìm kiếm một người có khả năng đặc biệt. Ngoài Stone, phim có sự tham gia của Joe Alwyn, Willem Dafoe, Jesse Plemons, Hồng Châu, Mamoudou Athie, Hunter Schafer và Margaret Qualley.

Emma Stone (phải) và bạn diễn Jesse Plemons trên phim trường "Kinds of Kindness". Ảnh: FilmAffinity

Yorgos Lanthimos giữ vị trí đạo diễn, sản xuất, đồng biên kịch với người đề cử giải Oscar Efthimis Filippou. Cả hai làm việc trong nhiều dự án trước của Lanthimos như Dogtooth (2009), Alps (2011), The Lobster (2015) và The Killing of a Sacred Deer (2017). Một số nghệ sĩ từng được đề cử giải thưởng của Viện Hàn lâm cũng tham gia dự án, gồm đạo diễn hình ảnh Robbie Ryan, biên tập phim Yorgos Mavropsaridis và nhà soạn nhạc Thomas Newman.

Theo Collider, dự án ban đầu tên AND, ghi hình ở New Orleans (Mỹ) từ tháng 10/2022 đến tháng 12/2023. Trong cuộc phỏng vấn với The Guardian cuối năm ngoái, Lanthimos tiết lộ vẫn đang trong quá trình dựng phim.

Emma Stone (tên thật Emily Jean Stone) 36 tuổi, được đánh giá là một trong những viên ngọc của điện ảnh thế giới trong khoảng 10 năm qua. Trong 20 năm sự nghiệp, nghệ sĩ được 241 lần đề cử, thắng 105 giải thưởng điện ảnh, theo thống kê của IMDb. Năm 2017, diễn viên nằm trong danh sách 100 người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Time.

Emma Stone (phải) và đạo diễn Yorgos Lanthimos trong buổi chụp ảnh cho tạp chí Variety hồi tháng 2. Ảnh: Chantal Anderson

Yorgos Lanthimos, 51 tuổi, là nhà làm phim Hy Lạp. Đạo diễn là gương mặt quen thuộc ở nhiều liên hoan lớn trên thế giới. Ở Liên hoan phim Cannes 2009, Lanthimos giành giải Un Certain Regard với Dogtooth. Sáu năm sau, The Lobster đoạt giải thưởng của ban giám khảo tại Cannes 2015.

Hồi tháng 9/2023, Poor Things đoạt giải Sư Tử Vàng Liên hoan phim Venice, 5 năm sau khi Lanthimos đoạt giải đặc biệt của ban giám khảo Venice 2018 cho The Favourite. Tại Venice 2011, đạo diễn thắng giải Golden Osella cho Kịch bản xuất sắc với Alps. Trước đây, Emma Stone và Lanthimos hợp tác trong The Favourite (2018), phim ngắn Bleat (2022).

Quế Chi (theo Variety, Collider)