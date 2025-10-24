Emma Stone diện áo của nhà thiết kế Việt

New YorkDiễn viên Emma Stone khoác trench coat của nhà thiết kế Lâm Gia Khang khi tới tham gia một chương trình.

Emma Stone tới trường quay chương trình Good Morning America để quảng bá phim mới do cô đóng chính - Bugonia, hôm 20/10. Diễn viên diện áo len cashmere cộc tay màu vàng của Khaite, kết hợp chân váy lụa ren của Maria McManus, khoác trench coat của Lâm Gia Khang và mang giày cao gót lưới Love Affair Mesh Pump 105 của Aquazzura. Người đẹp tạo điểm nhấn bằng túi Louis Vuitton thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2026, kính râm Garret Leight và trang sức Tiffany.

Emma Stone, 37 tuổi, diện áo khoác của Lâm Gia Khang trên phố New York. Ảnh: Celebmafia

Theo Harper's Bazaar, stylist Petra Flannery - người từng tư vấn phong cách cho Reese Witherspoon, Zoe Saldaña và Claire Danes - đã đặt mua các thiết kế. Mẫu áo Chantal của Lâm Gia Khang dài ngang bắp chân, phần tay cắt cúp kiểu raglan mang lại sự thoải mái, linh hoạt khi vận động. Thiết kế được xử lý trên nền vải cotton polyester, mang tinh thần "sang trọng thầm lặng".

Emma Stone đang cùng đoàn phim Bugonia tới nhiều nơi để quảng bá tác phẩm mới. Dự án do Yorgos Lanthimos đạo diễn, dự kiến phát hành ngày 24/10. Ngoài Emma, các diễn viên trong phim gồm Jesse Plemons, Alicia Silverstone và Aidan Delbis. Bugonia xoay quanh câu chuyện về hai thanh niên bắt cóc một nữ CEO quyền lực, tin rằng cô là người ngoài hành tinh có ý định phá hủy Trái đất.

Trailer 'Bugonia' Trailer "Bugonia". Video: Focus Features

Sinh năm 1988 tại Arizona, Mỹ, Emma Stone được đánh giá là một trong những viên ngọc của điện ảnh thế giới hơn 10 năm qua. Trong 20 năm sự nghiệp, cô giành hai giải Oscar và một giải Quả Cầu Vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc, đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc cho phim The Favourite. Năm 2015, cô vào top nữ diễn viên được trả lương cao nhất thế giới. Năm 2017, Emma nằm trong danh sách 100 người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Time. Năm 2020, cô thông báo đã bí mật cưới giám đốc sản xuất Dave McCary.

Lâm Gia Khang, 35 tuổi, được biết tới khi vào top 3 Project Runway Vietnam 2013. Anh nổi tiếng với phong cách thời trang tối giản, chú trọng vào kỹ thuật cắt may, kết cấu vải và phom dáng, từ đó tạo sự thanh lịch. Anh cũng là một trong những nhà thiết kế đi theo xu hướng thời trang bền vững, sử dụng các chất liệu thân thiện với môi trường như cotton hữu cơ, lụa không tơ tằm, và da vegan.

Họa Mi