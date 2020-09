Emma Roberts lần đầu khoe bụng bầu

Diễn viên Emma Roberts - cháu gái Julia Roberts - công khai mang thai và tiết lộ giới tính con trên mạng xã hội.

Ngày 31/8, Emma Roberts đăng ảnh chụp cạnh bạn trai Garrett Hedlund, lần đầu để lộ bụng bầu. Cô viết: "Tôi và hai chàng trai tôi yêu nhất", tiết lộ em bé sắp sinh là trai. Minh tinh Julia Roberts bình luận dưới bài viết: "Chúc mừng cháu gái, yêu hai đứa".

Emma Roberts khoe bụng bầu bên bạn trai Garrett Hedlund. Ảnh chụp màn hình từ Emma Roberts Instagram.

Emma Roberts sinh năm 1991 trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, có cha là tài tử Eric Roberts, cô là minh tinh Julia Roberts. Emma nối nghiệp diễn xuất và ca hát. Cô có nhiều vai diễn thành công như: Casey Mathis trong We are the Millers, Chanel Oberlin trong Scream Queens...

Tháng 3/2019, cô hủy hôn diễn viên Evan Peters sau bảy năm yêu, bắt đầu hẹn hò Garrett Hedlund một tuần sau đó. Trong quá khứ, diễn viên vướng nhiều ồn ào về đời tư. Cô từng bị bắt giữ với cáo buộc hành hung, đánh chảy máu mũi bạn trai Evan Peters năm 2013. Đại diện của cặp sao sau đó cho biết đó chỉ là tai nạn, cả hai trong lúc kích động vì uống rượu đã xảy ra cãi vã. Năm 2017, cô bị chỉ trích cặp kè Hayden Christensen, khiến anh này ly hôn vợ.

Emma Roberts trong "Little Italy" Emma Roberts trong "Little Italy". Video: Liongate.

Đạt Phan (theo People)