Emily Ratajkowski: 'Tôi bỏ diễn xuất vì bị đàn ông đối xử tệ'

Người mẫu Emily Ratajkowski cho biết ngừng diễn xuất vì bị nhiều đàn ông tại Hollywood coi thường tài năng, soi mói cơ thể.

Trong bài phỏng vấn với tạp chí Los Angeles Times đăng hôm 6/7, người đẹp nói về lý do không theo đuổi sự nghiệp diễn xuất dù nhận nhiều lời mời: "Tôi không thấy mình là một nghệ sĩ đang biểu diễn mà như tảng thịt bị người ta soi mói, bình phẩm. 'Liệu cô ta có gì khác ngoài ngoại hình?'. Đó có thể là lý do tôi không còn muốn xuất hiện trên màn ảnh theo góc nhìn của đàn ông".

Emily Ratajkowski nghỉ đóng phim từ năm 2019 đến nay. Ảnh: Billboard

Diễn viên bắt đầu theo đuổi sự nghiệp diễn xuất đầu thập niên 2010, xuất hiện trong nhiều MV đình đám như Love Somebody của Maroon 5 hay Blurred Lines của Robin Thicke. Cô gây chú ý sau vai tình nhân của Ben Affleck trong Gone Girl (2014). Người đẹp muốn phát triển thành một diễn viên thực lực song nhận thấy các nhà sản xuất chỉ tìm đến cô cho các vai khoe hình thể.

Ratajkowski sau đó sa thải toàn bộ đội ngũ quản lý và tự tìm các vai phù hợp. Đam mê diễn xuất của cô dần tan biến khi biết nhiều câu chuyện hậu trường tại Hollywood. Trong tự truyện My Body, người mẫu cho biết từng thấy nhiều quản lý đưa nữ diễn viên trẻ đến các bữa tiệc để giới thiệu với Harvey Weinstein - nhà sản xuất phim mới bị kết tội quấy rối tình dục, khuyên họ đến phòng khách sạn của ông ta họp để kiếm vai.

Sau Gone Girl, Ratajkowski có một số tác phẩm đáng chú ý như We Are Your Friends, Cruise, I Feel Pretty hay Welcome Home. Bộ phim gần nhất của cô là Lying and Stealing (2019). Người mẫu cho biết vẫn sẵn sàng đóng phim nếu tìm được dự án phù hợp. Gần đây, cô đi thử vai với đoàn phim Triangle of Sadness - thắng giải Cành Cọ Vàng 2022 - nhưng không được tuyển.

Trailer phim "Gone Girl" Trailer "Gone Girl". Video: IMDb