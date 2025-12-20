'Emily in Paris' mùa 5 nhạt nhòa

Mùa 5 "Emily in Paris" lấy bối cảnh ở Rome, kịch bản an toàn, không có thay đổi lớn trong cốt truyện.

Tác phẩm ra mắt trên nền tảng Netflix hôm 18/12, theo chân Emily Cooper (Lily Collins) trong công việc và chuyến khám phá châu Âu.

Sau bốn mùa ở Paris, câu chuyện lần này chuyển bối cảnh sang Rome (Italy), nơi Emily điều hành văn phòng mới của Agence Grateau. Phim đồng thời khai thác mối quan hệ giữa cô và Marcello Murator (Eugenio Franceschini) - người thừa kế trong ngành thời trang Italy.

Trailer 'Emily in Paris 5' Trailer "Emily in Paris 5", phim gồm 10 tập. Video: Netflix

Các cây bút phê bình đánh giá nhiều tình tiết mùa này được xử lý hời hợt, tiếp tục lối kể chuyện đơn giản như các phần trước. Theo Independent, lời dẫn chuyện dày đặc nhằm giải thích bối cảnh, thiếu khoảng trống cho người xem tự cảm nhận, khiến phim giống chuỗi tình huống sắp đặt sẵn.

Emily in Paris vẫn trung thành với công thức quen: bối cảnh châu Âu và thời trang cao cấp. Dù thay đổi không gian, phim hầu như không đổi vấn đề công việc, các mối quan hệ đan xen và lối sống xa hoa. Series tiếp tục xây dựng nhân vật Emily nhiệt tình, đôi khi gây phiền toái. Những tình huống nghề nghiệp cũng đi theo hướng phi thực tế.

Nhiều nhân vật quen thuộc lần lượt xuất hiện tại Italy. Mindy theo chân Emily, Alfie tái xuất và gây ra mối quan hệ gây tranh cãi. Còn Gabriel đóng vai trò dẫn dắt mạch phim dù thời lượng xuất hiện không nhiều. Các tình huống được đẩy lên cao trào theo cách dễ đoán.

Tính cách Emily có phần chín chắn khi nhìn lại quãng thời gian đầu ở Paris và đặt câu hỏi về tương lai cá nhân. Sylvie có thêm không gian phát triển đời sống riêng, còn mối quan hệ giữa Emily và Mindy lần đầu xuất hiện những rạn nứt. Dù vậy, các chủ đề này chỉ lướt qua, nhường chỗ cho những tình huống hài hước.

Phần năm duy trì phong cách nhẹ nhàng, phi lý và giàu tính trình diễn, hướng đến trải nghiệm giải trí đơn thuần. Guardian nhận xét đây là lựa chọn phù hợp với khán giả trung thành của phim. Còn với những người tìm kiếm chiều sâu nội dung, phim khó tạo dấu ấn.

Tuy vậy, Slant Magazine nhận xét điểm sáng của mùa này nằm ở việc giới thiệu một số gương mặt mới, nổi bật là Minnie Driver trong vai Princess Jane. Nhân vật có mối quan hệ rộng trong giới thời trang, trở thành cầu nối cho hàng loạt chi tiết quảng bá thương hiệu, tạo nhiều xung đột khác biệt so với các phần trước.

Êkíp mang đến bối cảnh Italy tươi đẹp với nét ẩm thực, các khách sạn cao cấp và thắng cảnh. Phần không gian chủ yếu phục vụ yếu tố thị giác, chưa đóng góp nhiều cho việc phát triển nhân vật hay đào sâu văn hóa địa phương. Phong cách thời trang phản ánh sự thay đổi của nhân vật. Các bộ trang phục của Emily tại Rome có nét phóng khoáng, khác với sự kín đáo như khi cô còn ở Paris.

Diễn viên Lily Collins đóng chính phim "Emily in Paris". Ảnh: Netflix

Emily in Paris là loạt phim hài do Darren Star - từng làm Beverly Hills, 90210 và Sex and the City - sáng tạo. Nội dung xoay quanh hành trình của Emily khi cô phải rời Chicago đến châu Âu để sinh sống và làm việc ở chi nhánh công ty quảng cáo. Mùa một ra mắt năm 2020, lập kỷ lục 58 triệu lượt xem trong 28 ngày đầu, là series hài phổ biến nhất trên Netflix thời điểm đó. Tác phẩm cũng nhận đề cử Emmy ở hạng mục Series hài xuất sắc, giải Quả Cầu Vàng hạng mục Phim truyện xuất sắc thể loại hài và ca vũ nhạc.

Khi mới phát sóng, Emily in Paris từng bị một bộ phận khán giả Pháp chỉ trích, cho rằng bộ phim xúc phạm và chế giễu văn hóa nơi đây. Tác phẩm cường điệu hóa những đặc điểm của người dân Paris để gây cười.

Cát Tiên (theo Guardian, Slant Magazine)