Emily Hồng Nhung lăng xê sắc đỏ tại Miss Tourism International 2025

"Tôi vinh dự khi được ngồi ghế nóng cuộc thi có lịch sử gần 30 năm, bên cạnh các chuyên gia sắc đẹp, đại diện du lịch đến từ nhiều quốc gia. Tôi xem đây là cơ hội để các nền văn hóa giao lưu và quảng bá hình Việt Nam ra quốc tế", cô nói.