Emily Hồng Nhung lăng xê sắc đỏ tại Miss Tourism International 2025

Chung kết Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2025 diễn ra tại Resorts World Genting, Malaysia. Emily Hồng Nhung xuất hiện trên thảm đỏ với vai trò Giám đốc Quốc gia Miss Tourism International Việt Nam kiêm giám khảo cuộc thi. Người đẹp diện thiết kế dạ hội ôm dáng, chất liệu ánh kim đỏ, nhấn vào phần eo xuyên thấu. Cô đội vương miện, kết hợp vòng cổ ngọc trai và trang sức bắt mắt. Kiểu tóc uốn sóng nhẹ và lối trang điểm tông ấm giúp người đẹp tôn nét thanh lịch. Emily Hồng Nhung cho biết cô chọn sắc đỏ vì muốn thể hiện hình ảnh năng động, hiện đại của phụ nữ Việt tại đấu trường quốc tế. "Tôi vinh dự khi được ngồi ghế nóng cuộc thi có lịch sử gần 30 năm, bên cạnh các chuyên gia sắc đẹp, đại diện du lịch đến từ nhiều quốc gia. Tôi xem đây là cơ hội để các nền văn hóa giao lưu và quảng bá hình Việt Nam ra quốc tế", cô nói. Chung kết Miss Tourism International 2025 khép lại với danh hiệu cao nhất thuộc về Zuzanna Balonek (Ba Lan, giữa). Trong khi đó, giải Miss Tourism Queen of the Year International 2025 thuộc về Eds Enero (Philippines); Miss Tourism Metropolitan International 2025 trao cho Doris Bai (Trung Quốc); danh hiệu Miss Tourism Cosmopolitan International 2025 là Andrea Pineda (Colombia); người đẹp Mitchelle Otieno (Kenya) giành Miss Tourism Global 2025. Hoa hậu Emily Hồng Nhung trao giải phụ 'Dreamgirl of the Year International 2025' (Thí sinh được yêu thích và bình chọn nhiều nhất) cho đại diện Thái Lan - Sasicha Duangket. Đại diện Việt Nam - Võ Tấn Sanh Vy (22 tuổi, Huế) giành giải Hoa hậu Du lịch Đông Nam Á. Miss Tourism International 2025 quy tụ 50 thí sinh từ 5 châu lục, nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng "Visit Malaysia Year 2026" và kỷ niệm 30 năm danh hiệu Miss Tourism Queen of the Year International. Tổ chức lần đầu tại Malaysia năm 1994, Miss Tourism International gắn với mục tiêu quảng bá du lịch toàn cầu. Các đại diện Việt Nam từng tham gia sân chơi này gồm: Á hậu Ngọc Oanh (2002), Ngọc Diễm (2008), Phan Hoàng Thu (2013)... Đông Vệ Ảnh: AT Trần