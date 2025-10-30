EMG Education hợp tác tập đoàn Anh đưa AI vào các kỳ thi

Pearson Education (Anh) sẽ chuyển giao giải pháp ứng dụng AI xây dựng ngân hàng đề thi, tự động hóa chấm điểm, cùng EMG Education mở rộng mô hình giáo dục tích hợp.

Lễ ký kết giữa Pearson Education và EMG Education diễn ra ngày 30/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Anh. Thỏa thuận đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác giáo dục giữa hai quốc gia, đồng thời hỗ trợ mục tiêu tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đang triển khai.

Theo biên bản ghi nhớ, Pearson sẽ chuyển giao các giải pháp khảo thí ứng dụng AI trong xây dựng ngân hàng đề thi, tự động hóa chấm điểm và phân tích dữ liệu. Hai bên cũng sẽ mở rộng mô hình giáo dục tích hợp, kết hợp chương trình trong nước với khung quốc tế Pearson Edexcel nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ và kỹ năng hội nhập cho học sinh Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ trao thỏa thuận hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp hai nước. Ảnh: TTXVN

Theo hai đơn vị, hợp tác hướng tới định hướng lớn trong chiến lược giáo dục quốc gia như Nghị quyết 57-NQ/TW, 71-NQ/TW về chuyển đổi số trong giáo dục; Kết luận 91-KL/TW của Bộ Chính trị; và Đề án 2371/QĐ-TTg về đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn 2045.

"Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với EMG Education để mang những công nghệ giáo dục tiên tiến nhất của Pearson đến Việt Nam," đại diện Pearson nói. Vị này chia sẻ thêm rằng sự kết hợp giữa chuyên môn toàn cầu của Pearson và hiểu biết sâu sắc về giáo dục Việt Nam của EMG sẽ tạo nên tác động tích cực, hỗ trợ học sinh lẫn giáo viên trong kỷ nguyên số.

Cũng tại sự kiện, đại diện EMG Education cho biết việc hợp tác với Pearson là bước tiến quan trọng trong sứ mệnh mang lại cho học sinh Việt Nam cơ hội tiếp cận giáo dục chuẩn quốc tế. "Thỏa thuận giúp hiện đại hóa công tác khảo thí và giảng dạy tiếng Anh, trang bị cho thế hệ trẻ những kỹ năng cần thiết để tự tin hội nhập toàn cầu", đại diện EMG Education nói.

Pearson Education là tập đoàn giáo dục toàn cầu có trụ sở tại London (Anh), chuyên cung cấp nội dung học tập, nền tảng giảng dạy và các giải pháp khảo thí cho hơn 70 quốc gia.

EMG Education thành lập năm 2005. Đơn vị này cũng là đối tác chiến lược của các tổ chức khảo thí quốc tế như Pearson Edexcel, được ủy quyền thực hiện các kỳ thi và cấp chứng chỉ quốc tế tại Việt Nam (như Pearson English International Certificate - PEIC).

Thái Anh