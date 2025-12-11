Emerald Symphony hướng đến không gian sống cho giới tinh hoa Hải Phòng

Đà tăng trưởng kinh tế kéo theo nhu cầu nhà ở chất lượng cao tại Hải Phòng, góp phần thúc đẩy nhiều dự án thấp tầng mới, trong đó có Emerald Symphony do DOJILand phát triển.

Hải Phòng ghi nhận tốc độ phát triển nhanh về kinh tế, hạ tầng và đô thị hóa những năm qua. 9 tháng đầu năm, GRDP thành phố tăng 11,59%, đứng thứ 2 cả nước và đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 6 thành phố trực thuộc trung ương.

Đây cũng là địa phương đứng đầu cả nước ở 4 chỉ số gồm: năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải cách hành chính (PAR Index), mức độ hài lòng của người dân (SIPAS) và chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI). Đây là minh chứng đầy thuyết phục cho sự đổi mới mạnh mẽ của chính quyền và là nền tảng để thành phố thu hút dòng vốn chất lượng cao trong thời gian tới.

Phối cảnh dự án thấp tầng của DOJILand tại Hải Phòng. Ảnh: DOJILand

Tăng trưởng GRDP duy trì ở mức cao, dòng vốn FDI tiếp tục mở rộng, hệ thống giao thông được đầu tư mạnh tạo ra sức ép và cũng là động lực cho thị trường nhà ở. Cùng với đó, lực lượng chuyên gia và nhóm khách hàng có khả năng chi trả cao ngày càng tăng, kéo theo nhu cầu về các sản phẩm nhà ở chất lượng cao.

Theo DOJILand, phân khúc thấp tầng tại Hải Phòng có tỷ lệ hấp thụ ổn định trong nhiều quý liên tiếp, trong khi nguồn cung hạn chế vì quỹ đất phù hợp phát triển mô hình này không nhiều. Các sản phẩm có diện tích rộng, mật độ xây dựng thấp, không gian xanh và tính riêng tư cao được người mua quan tâm. Trong đó, biệt thự hai mặt tiền hoặc sở hữu vườn riêng thường khan hiếm, dẫn đến mức độ tìm kiếm cao hơn so với sản phẩm thông thường.

Dự án Emerald Symphony hướng đến không gian sống cao cấp cho giới tinh hoa Hải Phòng. Ảnh: DOJILand

Các chuyên gia cho rằng, người mua phân khúc này thường ưu tiên vị trí kết nối thuận tiện, chất lượng xây dựng và khả năng duy trì giá trị tài sản trong dài hạn. Đây cũng là những tiêu chí ngày càng được chú trọng trong bối cảnh thị trường và người mua đề cao các sản phẩm có tính minh bạch.

Hướng đến phân khúc khách hàng cao cấp, DOJILand phát triển dự án thấp tầng Emerald Symphony tại phường Thủy Nguyên, TP Hải Phòng quy mô hơn 26 ha với 484 căn biệt thự, liền kề/ shophouse, thương mại dịch vụ. Điểm nhấn của dự án là các sản phẩm sở hữu hai mặt tiền cùng khu vườn riêng biệt.

Theo chủ đầu tư, bất động sản hai mặt tiền vốn chiếm tỷ lệ nhỏ trong mỗi dự án, thường được định giá cao hơn 10-20% so với sản phẩm thông thường và có khả năng thanh khoản tốt. Giá trị này được kỳ vọng nâng cao khi sản phẩm gắn liền với những khu vườn riêng, tạo không gian sống biệt lập, riêng tư và gần gũi thiên nhiên.

Song Anh