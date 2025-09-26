EmbedIT mở rộng hoạt động Fintech tại Đông Nam Á

EmbedIT khai trương văn phòng trung tâm Đông Nam Á tại TP HCM, đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược mở rộng hoạt động Fintech và khẳng định Việt Nam là điểm đến chiến lược trong khu vực.

Văn phòng trung tâm Đông Nam Á của EmbedIT, công ty cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin thuộc Tập đoàn PPF Group được khai trương ngày 18/9, tọa lạc tại phường An Khánh, TP HCM.

Chia sẻ về lý do lựa chọn Việt Nam làm nơi đặt trung tâm khu vực, ông Jan Cenkr, CEO EmbedIT, cho biết tập đoàn nhận thấy Việt Nam hội tụ nhiều yếu tố chiến lược, gồm kinh tế số tăng trưởng mạnh, môi trường chính trị ổn định và nguồn nhân lực công nghệ trẻ, giàu tiềm năng, có tay nghề cao. Theo ông, việc đặt trung tâm tại TP HCM không chỉ là quyết định đầu tư mà thể hiện cam kết phát triển lâu dài của EmbedIT tại Việt Nam.

Ông Jan Cenkr, CEO EmbedIT có mặt ở sự kiện khai trương Trung tâm khu vực Đông Nam Á của EmbedIT tại TP HCM. Ảnh: EmbedIT

Tại Việt Nam, EmbedIT sẽ tập trung chuyển giao công nghệ, nâng cao kỹ năng nhân lực IT và xây dựng hệ sinh thái đổi mới, từ nghiên cứu - phát triển (R&D) đến ứng dụng AI, sinh trắc học. Những công nghệ từng rút ngắn thời gian đăng ký khách hàng từ vài phút xuống vài giây tại châu Âu sẽ được phát triển mạnh mẽ hơn tại trung tâm Đông Nam Á, đặc biệt trong lĩnh vực bảo mật dữ liệu và an ninh mạng.

Song song cung cấp hạ tầng công nghệ an toàn, EmbedIT chú trọng hợp tác với các trường đại học để đào tạo thế hệ chuyên gia Fintech mới cho Việt Nam. Doanh nghiệp cũng cam kết đồng hành cùng Chính phủ trong phát triển hệ sinh thái tài chính số toàn diện. Kinh nghiệm vận hành các nền tảng như cho vay ngang hàng (P2P) hay chấm điểm rủi ro (Risk Scoring) tại những thị trường quản lý chặt chẽ là cơ sở để EmbedIT đảm bảo an toàn và tuân thủ cho các đối tác trong nước.

Đội ngũ kỹ sư IT của trung tâm. Ảnh: EmbedIT

Ông Lê Hoàng Hải, Giám đốc điều hành EmbedIT Việt Nam, cho biết trọng tâm của doanh nghiệp là xây dựng sự gắn kết lâu dài thông qua phát triển kinh doanh, đổi mới và các dự án có ý nghĩa.

"EmbedIT mang đến cho nhân sự Việt Nam cơ hội tham gia vào các nền tảng Fintech toàn cầu trong môi trường khuyến khích sáng tạo, đãi ngộ hấp dẫn và cơ hội phát triển rõ ràng. Đây là cam kết của chúng tôi trong việc xây dựng đội ngũ ưu tú tại Việt Nam", ông Hải nhấn mạnh.

Là thành viên Tập đoàn PPF châu Âu, EmbedIT giữ vai trò quan trọng trong hành trình phát triển của Home Credit, phục vụ hơn 140 triệu khách hàng tại 15 quốc gia. Trong hơn 20 năm hoạt động, công ty đã xây dựng nền tảng tài chính toàn cầu với hệ thống 500 chuyên gia, 1.800 máy chủ và 20 trung tâm dữ liệu, phục vụ 477.000 điểm bán, xử lý 75.000 khoản vay mỗi ngày và kết nối cùng hơn 1.000 đối tác thương mại điện tử. Các nền tảng này hiện bảo vệ hơn 15 triệu người dùng, mang đến trải nghiệm an toàn cho hơn 100 triệu khách hàng và xử lý hơn 20 tỷ euro doanh số mới, 25 tỷ euro tài sản mỗi năm.

Không chỉ là nhà cung cấp công nghệ, EmbedIT định vị mình như một đối tác đồng hành, chia sẻ mục tiêu tăng trưởng cùng khách hàng. Doanh nghiệp đặt sứ mệnh mang đến cho các tổ chức tại Việt Nam và Đông Nam Á giải pháp Fintech tiên tiến, giúp phát triển nhanh, an toàn và thông minh hơn.

Việc lựa chọn Việt Nam làm trung tâm khu vực được xem là bước đi chiến lược, kết hợp kinh nghiệm toàn cầu với lợi thế địa phương, tạo nền tảng xây dựng hệ sinh thái số bền vững cho Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương.

(Nguồn: EmbedIT)