Emall Việt Nam thâu tóm hệ thống Pierre Cardin tại Canada

Emall Việt Nam, đơn vị sở hữu 100 cửa hàng giày Pierre Cardin trong nước, đã mua lại hệ thống Pierre Cardin ở Canada, dự kiến triển khai từ năm 2026.

Nói với VnExpress, ông Phạm Minh Thắng, CEO Emall Việt Nam, cho biết công ty đã mua lại quyền sở hữu hệ thống giày Pierre Cardin tại Canada, bao gồm tài sản, thương hiệu, hệ thống phân phối và nhân sự. Tuy nhiên, ông không công bố giá trị thương vụ.

Thông tin được Emall Việt Nam công bố sau khi doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục cho thương vụ tại Canada, khép lại quá trình theo đuổi kéo dài chín năm. Trước đó, hồi tháng 5, công ty đã thâu tóm hệ thống 28 cửa hàng Pierre Cardin Shoes tại Thái Lan.

Khách mua hàng tại Pierre Cardin & Oscar Fashion ở Vincom Mega Mall Thảo Điền, TP HCM dịp Black Friday. Ảnh: Thi Hà

Theo Emall, việc tiếp nhận quyền khai thác thương hiệu tại Canada nằm trong kế hoạch mở rộng hoạt động ra thị trường nước ngoài, hướng tới xây dựng hiện diện dài hạn trong lĩnh vực bán lẻ. Canada là thị trường có yêu cầu cao về quản trị thương hiệu, tính minh bạch và tiêu chuẩn dịch vụ, đặc biệt với các nhãn hàng thời trang quốc tế.

Giới quan sát nhận định, trong bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh mở rộng hoạt động ra nước ngoài, các thương vụ mua lại và tiếp nhận hệ thống phân phối tại thị trường phát triển cho thấy xu hướng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của khu vực doanh nghiệp tư nhân.

Emall là đối tác được Pierre Cardin Paris ủy quyền sản xuất và phát triển thị trường khu vực. Sau hơn 10 năm hợp tác, doanh nghiệp này đã đưa giày Pierre Cardin sản xuất tại Việt Nam xuất khẩu sang một số thị trường như Thái Lan, Pháp, Ấn Độ, Mexico và Brazil.

Tại Việt Nam, Pierre Cardin Shoes là thương hiệu giày công sở được phân phối tại hầu hết trung tâm thương mại.

Thi Hà