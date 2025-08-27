Mong anh chín chắn, lớn tuổi hơn, chân thành, có trách nhiệm và biết trân trọng người phụ nữ bên cạnh mình.

Anh à, có thể chúng ta chưa từng gặp nhau, nhưng nếu anh cũng tìm một người để sẻ chia những điều bình dị trong cuộc sống, có lẽ em cũng vậy. Em là một cô gái 32 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Tiền Giang. Em từng đi du học và đến nay đã sống ở Nhật hơn 10 năm. Hiện tại, em điều hành công ty riêng tại đây. Cuộc sống ổn định, công việc bận rộn, nhưng em vẫn tin rằng trong thế giới rộng lớn này, có một người phù hợp để cùng mình bước tiếp.



Em sống giản dị, cả trong cuộc sống lẫn vẻ ngoài. Em thích những điều tự nhiên và chân thành hơn là sự hào nhoáng. Em yêu sự bình yên, trân trọng gia đình và luôn cố gắng nhìn cuộc sống một cách tích cực. Bạn bè bảo em dịu dàng, biết quan tâm và sâu sắc trong suy nghĩ. Điều em tìm kiếm không phải là một hình mẫu hoàn hảo về ngoại hình mà là một người đàn ông có chiều sâu, hiểu giá trị của yêu thương và sự sẻ chia. Một người có thể nói chuyện cùng em về công việc, cuộc sống, hay chỉ là những câu chuyện nhỏ hàng ngày nhưng vẫn thấy ý nghĩa. Em mong anh là người chín chắn, lớn tuổi hơn, chân thành, có trách nhiệm và biết trân trọng người phụ nữ bên cạnh mình.



Nếu anh là người miền Nam càng tốt, vì em luôn thấy sự gần gũi trong giọng nói và cách sống của người miền Nam. Nhưng khoảng cách địa lý không quan trọng, anh có thể đang ở bất kỳ đâu trên thế giới này. Điều quan trọng là anh tin rằng yêu xa không phải là trở ngại nếu có sự tin tưởng và chân thành. Nếu anh cũng tin rằng hạnh phúc đến từ sự đồng điệu và sẻ chia, em tin một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm thấy nhau. Em vẫn ở đây, giữa nước Nhật, chờ một người đủ sâu sắc và đủ ấm áp để nắm tay em đi qua những ngày còn lại.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ