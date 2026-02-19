Em yêu không khí gia đình đông vui, thích bữa cơm có tiếng cười

Em mong anh là người có sự nghiệp ổn định, sống tử tế, biết quan tâm, chia sẻ và trân trọng một nửa yêu thương của mình.

"Mùa xuân hoa mận, hoa đào. Em tìm ánh mắt anh trao giữa đời". Xuân lại về, mang theo cái se lạnh dịu dàng của đất trời Hà Nội và mùi hương rất riêng của thời gian đang khẽ khàng khép lại một năm cũ. Giữa nhịp sống vốn vội vã, những ngày giáp tết, bỗng khiến người ta sống chậm lại để nhìn lại một năm đã qua, để gấp rút hoàn thành những dự định còn dang dở, cũng để tự hỏi: Năm nay, mình đã đủ đầy chưa, hay vẫn còn thiếu... một người để cùng nhau đi tiếp chặng đường phía trước? Một năm nữa trôi qua, em lại lỡ hẹn với anh, người đàn ông mà có lẽ duyên còn đang thong thả dạo bước đâu đó giữa dòng người tấp nập ngày xuân. Tự cười với mình cho nhẹ lòng, em an ủi bản thân bằng mấy câu vui vui mà rất thật:

Năm tám chưa phải là già

Sáu tám tuổi vẫn đậm đà sắc xuân

Bảy tám tuổi đẹp muôn phần

Tám tám tuổi mới dần dần biết yêu.

Vậy nên nếu anh còn lăn tăn về con số tuổi tác, xin thưa: em vẫn đang ở độ xuân thì, theo cách chín chắn, đằm thắm và biết trân quý yêu thương. Đôi nét về em cho anh dễ hình dung, hiện em làm việc cho một tổ chức quốc tế tại Hà Nội. Công việc đủ ổn định để sống an yên, đủ áp lực để không ngừng học hỏi, đủ trải nghiệm để hiểu rằng hạnh phúc thật ra rất giản đơn. Con em đã lớn và đang học tập, định cư ở nước ngoài, quỹ thời gian của em giờ đây rộng mở hơn cho những buổi trà chiều, những chuyến đi thong dong, cho một mối quan hệ nghiêm túc, bền lâu.

Về ngoại hình, em không dám nhận là "gây thương nhớ", chỉ được bạn bè và người đối diện ưu ái đánh giá là "giao diện" thân thiện với người nhìn. Về anh, dù anh đang sống một mình hay sống cùng các con, với em đều hoàn toàn không ngại. Ngược lại, em rất yêu không khí gia đình đông vui, thích những bữa cơm có tiếng cười, thích cảm giác có thêm người để quan tâm, để yêu thương và để cùng nhau chia sẻ những điều rất đời. Em mong anh là người có sự nghiệp ổn định, sống tử tế, biết quan tâm, chia sẻ và trân trọng một nửa yêu thương của mình. Ở chặng đường này, chúng ta không cần vội vàng, chỉ cần chân thành và đủ tin tưởng để cùng nhau bước tiếp.

Xuân đã về, Tết đã cận kề. Nếu anh đọc những dòng này và thấy lòng mình ấm lên một chút, biết đâu đó chính là khởi đầu của một mùa xuân mới, nơi hai người không còn lỡ hẹn.

Mùa xuân về phơi phới

Lòng rạo rực, tưng bừng

Xuân đang thay áo mới

Ta cũng thấy vui cùng



Trèo lên đỉnh núi cao

Giữa đất trời xanh thẳm

Thề với trăng với sao

Ta cùng xây mộng mới



Cùng vượt qua sóng gió

Giữ lòng mãi an nhiên

Dẫu đời còn bão tố

Cuối đường gặp bình yên.



Em chờ anh nơi cuối con đường.

