'Em xinh' Orange khuấy động lễ khai mạc chung kết LCP 2025

Đà NẵngCa sĩ Orange dự kiến đưa hai bản hit quen thuộc đến đêm khai mạc chung kết LCP 2025 tối 20/9, kết hợp cùng màn trình diễn DJ sôi động.

Đây là một trong những lần hiếm hoi "em xinh" Orange trình diễn tại một sân khấu thi đấu thể thao điện tử. Cô sẽ xuất hiện trong đêm chung kết với vai trò ca sĩ mở màn, khai mạc cho đêm chung kết LCP 2025 diễn ra trong hai ngày 20-21/9 tại Cung Thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng.

"Em xinh" Orange sẽ trình diễn khai mạc chung kết LCP 2025 tại Cung Thể thao Tiên Sơn, tối 20/9. Ảnh: LCP

Nữ ca sĩ dự kiến mang đến những tiết mục sôi động với hai ca khúc quen thuộc từng được khán giả yêu thích là Có đau thì đau một mình và Lội ngược dòng. Giai điệu sẽ được remix lại để khuấy động không khí, tăng thêm sự kịch tính và làm nóng sân khấu trước khi những đội tuyển đầu tiên đối đầu tại LCP 2025 Season Finals.

Việc mời Orange - một giọng ca trẻ được đánh giá cao về nội lực và cá tính âm nhạc, tham gia biểu diễn được kỳ vọng tăng sức hút cho sự kiện Esports lớn nhất năm của Liên Minh Huyền Thoại tại Việt Nam. Bên cạnh những trận đấu đỉnh cao giữa các đội tuyển hàng đầu khu vực, khán giả đến sân sẽ được thưởng thức thêm những phần trình diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, giúp trải nghiệm theo dõi chung kết LCP 2025 trở nên toàn diện và bùng nổ hơn.

Diễn biến vòng loại LCP 2025 tính đến hiện tại. Ảnh: LCP

League of Legends Championship Pacific (LCP 2025) là giải đấu Liên minh huyền thoại lớn nhất được tổ chức tại Đà Nẵng, quy tụ các đội hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Mùa giải đầu tiên do Riot Games và Carry International ra mắt năm 2025, thay thế các giải VCS (Việt Nam), PCS (Đài Loan) và LJL (Nhật Bản), quy tụ tám đội hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, gồm Việt Nam, Hong Kong, Đài Loan, Nhật Bản và Australia.

Chung kết Finals Weekend sẽ diễn ra tại Cung thể thao Tiên Sơn trong hai ngày 20-21/9. Vé chung kết LCP 2025 đang mở bán ở cả hình thức mua lẻ và combo hai ngày với nhiều ưu đãi đi kèm. Ngoài thi đấu, LCP 2025 còn tổ chức cuộc thi cosplay, giao lưu tuyển thủ...

Xem thông tin và mua vé LCP 2025 tại đây.

Orange, tên thật là Khương Hoàn Mỹ, sinh năm 1997, được biết đến qua nhiều bản hit như Người lạ ơi, Tình nhân ơi, Khi em lớn. Nữ ca sĩ từng đoạt giải thưởng Nghệ sĩ mới xuất sắc châu Á tại MAMA 2018 và liên tục gây dấu ấn nhờ giọng hát giàu cảm xúc, phong cách trình diễn cuốn hút.

Mới đây, cô gây ấn tượng khi góp mặt trong chương trình truyền hình Em xinh Say Hi với nhiều màn công diễn ấn tượng. Ca khúc Cứ đổ tại cơn mưa do cô và 52hz đồng sáng tác cũng thu hút nhiều sự chú ý và được yêu thích ở giai đoạn gần cuối chương trình. Sự xuất hiện của "nàng Cam" trong đêm chung kết LCP 2025 hứa hẹn để lại dấu ấn mạnh mẽ với người hâm mộ.

Thy An