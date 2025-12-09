Em vui vẻ, tích cực, thích nghe nhạc, đọc sách

Mong anh điềm tĩnh chín chắn, không hút thuốc, chưa từng kết hôn, có công việc ổn định và làm việc ở Hà Nộ.

May mắn cả đời này của tôi là đã gặp đúng được người. Lúc em vừa hay yêu tôi và tôi cũng yêu người. Nguyện cầu đến 50 năm về sau được quấn quýt bên cạnh nhau. Ngồi trên xích đu trông hoàng hôn, cảm nhận ánh nắng khi chiều buông... Hà Nội mùa này bắt đầu lạnh hơn, nghe một bài hát thật giống mong muốn cùng anh sau này. Không biết duyên phận diệu kì sẽ đưa anh đến như thế nào. Chợt nhớ ra trang báo mình hay đọc mỗi ngày, gửi một bài viết tìm anh, chồng tương lai của em.

Em tuổi Tân Mùi, đang là nhân viên văn phòng ở một công ty ở Hà Nội. Tính cách vui vẻ, tích cực, thích nghe nhạc, đọc sách, xem phim. Em đang nghĩ rằng mỗi buồn vui trong cuộc sống ai cũng cần sẻ chia. Em sẽ lắng nghe mỗi câu chuyện của anh, kể cho anh những điều vui vẻ nhỏ bé thường ngày. Cuộc đời dài thế có người bên cạnh cùng chia sẻ sẽ thật là hạnh phúc biết bao. Mong anh điềm tĩnh chín chắn, không hút thuốc, chưa từng kết hôn, có công việc ổn định và làm việc ở Hà Nội để chúng mình tiện tìm hiểu thêm nhé.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ