Em vui vẻ, dễ gần, nấu ăn khá ngon

Em mong gặp anh chàng trưởng thành, có trách nhiệm, chân thành, nghiêm túc trong tình cảm và biết trân trọng các giá trị gia đình.

Em hiện tại sống ở TP HCM, nơi có nhiều điều thú vị và cũng là nơi một cô gái dễ thương đang mong gặp đúng người để cùng nắm tay đi hết đoạn đường còn lại. Hiện tại em làm văn phòng, kinh tế ổn, sức khỏe tốt, lối sống tích cực, chỉ thiếu... anh, người sẽ cùng em bàn chuyện dựng nhà dựng cửa trong thời gian không xa (nếu hợp thì năm sau cho kịp tiến độ anh nhé). Mọi người hay khen tính em vui vẻ, dễ gần, em nấu ăn khá ngon đó nhé. Sở thích của em là du lịch, nghe nhạc và đọc sách..., thật ra em thích nhất là những buổi dạo phố cùng người thương, vừa đi vừa tám chuyện trên trời dưới đất.



Em mong gặp một anh chàng trưởng thành, có trách nhiệm, chân thành, nghiêm túc trong tình cảm và biết trân trọng các giá trị gia đình. Có thể gặp nhau thường xuyên để xây dựng tình cảm, vì em nghĩ những cuộc gặp gỡ tiếp xúc trực tiếp bên ngoài sẽ giúp mình có cái nhìn đúng hơn về đối phương cũng như để phát triển tình cảm. À, em bên công giáo nhé, nên mong anh cũng có cùng tôn giáo với em, hoặc là có thể sẵn sàng mở lòng đón nhận đạo của em nhé. Độ tuổi của anh từ khoảng 31-40 thì rất thích hợp với em nè.



Nếu anh đọc đến đây mà thấy có chút ấn tượng, biết đâu mình có duyên. Anh cứ mạnh dạn gửi cho em một lời chào nhé. Mình có thể hẹn vào dịp Giáng Sinh này để đi lễ cùng nhau. Em đã đến tuổi rồi nên em nghiêm túc và cũng cần một người nghiêm túc. Cảm ơn anh nhiều và chúc anh một ngày bình an!

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ