Em viết cho người chưa gặp

Biết đâu, giữa muôn vàn người, chỉ cần đúng một khoảnh khắc, hai tâm hồn vốn điềm tĩnh lại nhận ra nhau.

Bạn bè nói em hiền lành, dễ thương. Gia đình bảo em biết hiếu thuận trên dưới. Đồng nghiệp khen em xinh xắn và gọn gàng. Còn em, em thấy mình đơn giản: thích căn bếp ấm, thích nấu ăn cho người mình thương, thích sự bình yên vừa đủ để mỗi tối có thể nhìn nhau mà mỉm cười. Em sống nhẹ nhàng, nhưng trái tim vẫn nghiêm túc với tình cảm.

Có những buổi chiều, em ngồi bên cửa sổ, nhìn nắng chậm rãi trôi qua vạt sân, và bất giác tự hỏi: "Hóa ra mình đã 35 tuổi rồi sao?". Tuổi 35 yên ổn như mặt hồ mùa thu, nhưng đôi khi vẫn gợn lên vài con sóng nhỏ của những điều chưa kịp đến.

Em là cô gái sinh ra và lớn lên ở Thanh Hóa. Ngày bé, em chọn sách vở làm bạn đồng hành; lớn lên, chọn công việc làm nơi gửi gắm sự chăm chỉ. Cứ thế, em đi từ năm này qua năm khác, rồi một ngày chợt nhận ra: sự trưởng thành đến rất nhẹ, còn thời gian thì bước rất nhanh. Hai mối tình đi qua đời em như hai mùa gió, để lại nhiều điều tử tế nhưng chưa đủ duyên để giữ nhau ở lại.

Hôm nay, em viết những dòng này không phải để tìm một nửa hoàn hảo, mà là tìm người đàn ông tử tế - người có học thức, công việc ổn định, thích đọc sách và yêu thể thao. Một người hiểu rằng hạnh phúc không cần ồn ào, chỉ cần cùng nhau đi qua những điều nhỏ bé: buổi sáng pha vội ly cà phê, buổi tối cùng đọc chung một cuốn sách, cuối tuần rủ nhau ra đường chạy vài vòng cho đời bớt mỏi.

Nếu anh cũng đang đứng ở một góc thành phố, lặng lẽ nhìn thời gian trôi và đôi khi tự hỏi liệu mình có đang bỏ lỡ ai đó... em tin chúng ta có thể bắt đầu bằng một tin nhắn. Biết đâu, giữa muôn vàn người, chỉ cần đúng một khoảnh khắc, hai tâm hồn vốn điềm tĩnh lại nhận ra nhau.

Mong gặp anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ