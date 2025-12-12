Em vẫn sống vui sống tốt và chờ anh

Em 34 tuổi, chưa từng kết hôn, sống và làm việc ở TP HCM.

Cuộc sống của em bây giờ khá ổn: đi làm, học thạc sĩ, chăm sóc bản thân, lên kế hoạch cho tương lai. Chỉ là em nghĩ: có anh chắc sẽ vui hơn rất nhiều.

Em mong gặp người đàn ông 34-39 tuổi, sống và làm việc ở TP HCM để mình không phải yêu xa, biết cảm thông chia sẻ cả những niềm vui, nỗi buồn trong công việc và cuộc sống cùng em, và nếu có thêm chút hài hước, biết chọc em cười vào những ngày mệt càng tốt.

Em không chờ "soái ca", em chờ một người bạn đời: sẵn sàng ăn với em những bữa cơm giản dị sau giờ làm việc căng thẳng, cùng em bàn chuyện tiền bạc, kế hoạch, gia đình, con cái một cách thẳng thắn và nhẹ nhàng, thỉnh thoảng rủ em trốn khỏi deadline bằng một ly cà phê, một buổi dạo phố hay một chuyến đi ngắn cuối tuần.

Em tin, nếu một ngày nào đó mình gặp nhau, khi thời điểm đúng, khi cả anh và em đều sẵn sàng, chúng ta sẽ nhận ra nhau qua ánh mắt, qua cách nói chuyện, qua cảm giác rất lạ mà rất quen.

Em ở đây, giữa thành phố này, vẫn sống vui, sống tốt, chỉ là vẫn chờ anh. Khi anh sẵn sàng, mình kết nối nhé.

Thương,

Em

