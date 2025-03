Em vẫn luôn đợi anh

Mong anh có độ tuổi từ 28 tuổi trở lên, tốt bụng, điềm tĩnh và cầu tiến trong công việc, biết chăm sóc bản thân.

Chào anh, người sẽ đi chung với em đoạn đường phía trước ạ. Em đọc báo VnExpress và theo dõi chuyên mục Hẹn hò mấy năm rồi, nhưng là lần đầu tiên có can đảm viết bài. Bởi đứa bạn em hơi thân sẽ kết hôn vào năm này và em lại trở thành đứa con gái duy nhất đủ tuổi mà chưa kết hôn ở quê em. Điều đó khiến em cảm thấy mình cần phải tìm thấy anh sớm hơn. Em sinh ra ở miền Trung, hơi nắng và gió, là một cô gái sinh năm 1995 nhưng mà ngoài đời hiếm có ai đoán trúng tuổi thật của em. Em cao tầm 1m6, trắng trẻo, hơi mũm mĩm, dễ nhìn. Em mô tả vậy chắc mọi người nghĩ là sẽ có nhiều người tán lắm. Nhưng không ạ, do đặc thù công việc công ty toàn là nữ, có khi một ngày em còn không gặp một mống trai nào, dù vẫn rất muốn thoát ế lắm.

Em hiện tại làm nhân viên văn phòng, cụ thể là làm bên mảng y tế ạ. Sở thích của em chắc là thích học hành thêm một điều gì đó để phát triển bản thân. Cuối tuần hay cà phê với hội bạn thân, xem phim, đọc sách. Em tự nhận thấy bản thân vừa hướng nội vừa hướng ngoại, vui vẻ, dễ gần. Mong anh có độ tuổi từ 28 tuổi trở lên, tốt bụng, điềm tĩnh và cầu tiến trong công việc, biết chăm sóc bản thân. Bởi em là một cô gái không thích tranh cãi, không thích đàn ông to tiếng, do em hay bị khóc khi tranh luận. Nếu anh thích một cô nàng hay nhõng nhẽo, hay chọc ghẹo, có thể an tĩnh khi anh cần lắng nghe, thấu hiểu thì đừng ngần ngại gửi thư cho em nhé. Với một cô gái làm chuyên về kỹ thuật, không ngờ rằng em có thể viết dài vậy. Mong nhận được thư phù hợp sớm ạ.

