Em vẫn đợi anh nói 'Alo anh đây'

Alo "Anh ơi, anh à", em vẫn đợi anh nói: "Alo em, có anh đây", đơn giản mà bình yên thế thôi anh nhỉ. Anh có thể là bờ vai cho mảnh ghép còn thiếu của mình thì trả lời em nhé. Em sẽ là chốn bình yên nơi anh muốn quay về mỗi ngày. Em cô gái giữa thế hệ 8x nhưng vẫn còn độc thân nên mong gặp anh cũng như em. Biết đâu đó mình lại có duyên gặp nhau nhờ chuyên mục này hen.

Em là nhân viên bình thường thôi, không bon chen cuộc sống ồn ào, chỉ mong bình yên, thích thiên nhiên và du lịch đó đây mà chưa có anh cùng đồng hành. Mong được như thế nếu mình cùng nhau chia sẻ tất cả vấn đề trong cuộc sống và luôn đồng hành cùng nhau. Em không văn chương hay nói lời mật ngọt vào tai nhưng những người như thế sẽ chân thành và ấm áp lắm đấy. Chúc quý độc giả trang mục này ngày càng nhiều đôi thành công, trong đó anh gặp được em.

