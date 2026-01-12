Em vẫn cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày

Em mong anh là người chân thành, biết lắng nghe, đủ tin tưởng để em có thể chia sẻ mọi chuyện.

Nếu anh với em "matching" với nhau thì đó là duyên trời định, em đang đặt cược sự may mắn của mình vào nơi này dù biết xác suất để kiếm bạn đời rất khó. Em là cô gái đến từ miền Trung, 25 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại TP HCM được 7 năm rồi. Em là người độc lập, tự chủ nhưng bên cạnh đó vẫn cần một người đồng hành cùng với mình. Em là người tốt, chân thành và vẫn đang cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày.



Hy vọng anh là một người tốt, lương thiện, không hút thuốc, rượu chè, có công việc, tài chính ổn định vì em không tin vào câu "một túp lều tranh, hai trái tim vàng" lắm. Em mong anh là người chân thành, biết lắng nghe, đủ tin tưởng để em có thể chia sẻ mọi chuyện.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ