Em vẫn chờ người đồng hành đích thực của đời mình

Em cao 1m56, nặng 47 kg, tính nửa hướng nội, nửa hướng ngoại.

Mọi người đánh giá em là một cô gái hoạt bát, vui vẻ, đáng yêu, luôn ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.

Xét về vẻ bề ngoài, tuy không xinh đẹp như hoa hậu nhưng cũng thuộc diện khả ái, dễ nhìn. Em là người Nghệ An – đất miền Trung mưa dầm dãi nắng. Cũng vì lẽ đó mà ít nhiều có tính chịu thương chịu khó. Ngặt nỗi bố mẹ cưng chiều từ nhỏ nên hơi chút khó tính, ngang ngạnh một chút, nhưng em nghĩ chàng trai nào tìm được em hẳn sẽ đi từ niềm vui này đến niềm vui khác.

Lý do em viết những dòng này đơn giản là vì em muốn tìm người bạn đồng hành, một người em sẽ gọi là người yêu, rồi là chồng... Nghĩ thế thôi em đã thấy rất tuyệt vời.

Năm nay nếu tính tuổi mụ, em 27 tuổi, em sinh năm 1999 nhé. Nhiều người hỏi sao mãi mà em chưa có người yêu, xin thưa là em cũng không biết nữa. Dù cũng tìm hiểu vài người nhưng chưa đúng ý, chắc em hơi khó tính. Nhưng anh đã đọc đến đây thì đừng sợ, cứ mạnh dạn lên, biết đâu chúng mình lại hợp nhau.

Màu sắc em yêu thích nhất là màu xanh da trời, vì màu ấy cho em cảm giác nhẹ nhàng, bình yên. Có một thời gian, em đã sắm sửa rất nhiều quần áo màu xanh da trời, nay đỡ hơn rồi.

Bộ môn thể thao em thường xuyên chơi nhất là đá cầu. Em đá cầu dữ lắm, mọi người trong vòng cầu chê em "đá xấu", lý do là... họ không đá lại được em.

Ngoài ra, em cũng có nhiều sở thích khác như nấu ăn, cắm hoa, móc len, làm nến, vẽ, múa... Em không giỏi nhưng cái gì cũng biết mỗi thứ một chút.

Quan điểm sống của em từ trước đến nay là sống hết mình, trọn vẹn trong từng khoảnh khắc, yêu thương và biết ơn mọi thứ diễn ra quanh mình dù tốt hay xấu. Em tin rằng khi bản thân gieo những hạt giống lành, nhất định sẽ nhận được những quả lành.

Cảm ơn anh đã kiên nhẫn đọc hết những dòng này của em.

