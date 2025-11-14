Em ước mơ một gia đình nhỏ

Mong ước anh có trình độ đại học như mình, công việc ổn định, tuổi đừng trẻ quá cũng đừng lớn quá, tầm 42-50 tuổi là quá đẹp.

Thật sự mình đã gửi bài đăng đến chuyên mục này nhiều lần rồi mà duyên nợ vẫn chưa mỉm cười. Mình cũng dần dần từ bỏ mục đích tìm kiếm gia đình nhỏ của riêng mình rồi, đây cũng có thể là cơ hội cuối mình cố gắng tìm kiếm một nửa.



Để nữa kia có thể hiểu một ít về mình thì mình xin giới thiệu đôi nét. Mình sinh năm 1984, cao 1m58, nặng 52 kg, dáng người không mập lắm, là người miền Tây, lên Sài Gòn học đại học rồi ở lại sống và làm việc đến nay. Công việc mình làm về nhân sự, thu nhập đủ sống. Hiện tại mình sống cùng em gái tại quận Tân Phú. Ba mẹ mình đã mất và mong muốn của ông bà là mình yên bề gia thất nhưng đến nay mình chưa thực hiện được mơ ước của ông bà. Đây cũng là động lực để mình đăng bài này để bản thân tìm được niềm hạnh phúc cũng như làm tròn ước nguyện của ba mẹ.



Để cho cả hai đỡ mất thời gian, mình xin phép được chia sẻ người đang mong đợi. Mong ước về một nửa của mình có trình độ đại học như mình, công việc ổn định, tuổi đừng trẻ quá cũng đừng lớn quá, tầm 42-50 tuổi là quá đẹp (do mình cũng không trẻ và khỏe lắm để một mình chăm con). Mình không quan tâm anh từng có gia đình hay chưa, miễn anh yêu thương vợ con là chuẩn lắm rồi (dù là con anh hay con của chúng ta cũng vậy). Nay mình gửi bài đến chuyên mục Hẹn hò, mong muốn sẽ tìm được một nửa đang đi lạc bên ngoài của mình, hãy về nhà cùng mình nhé.



Qua đây mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến các anh/chị đã gửi thư cũng như lời động viên đến mình qua những bài trước đó. Xin phép các anh đang có mục đích không đi đến hôn nhân đừng gửi thư cho mình, chỉ làm mất thời gian của nhau thôi.

