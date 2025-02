Em ước được khóc vì tấm chân tình của anh

Em khá chịu đựng, thường ôm hết mọi việc về phần mình nên em ước anh không phải là người gia trưởng, nếu không em sẽ nặng nề nhiều lắm.

2025 rồi mà em vẫn vậy, vẫn nở nụ cười xởi lởi khi mọi người chúc tết và nhắc về "tình duyên của em". Em ước mình một lần được khóc, khóc vì cảm động trước tấm chân tình của anh. Em có tệ quá không nhỉ? Em có thể làm mọi thứ một mình, tự gồng gánh cả thế giới trên vai nhưng lại thất bại trong chuyện tình cảm.



Em là cô gái nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ và quyết đoán trong mọi việc. Em luôn lạc quan, kiên trì theo đuổi những kế hoạch mình đặt ra. Em sinh năm 1997, sinh ra ở Quảng Nam, cách phố cổ Hội An 4 km, đang làm việc tại quận 2 và có kế hoạch lập nghiệp lâu dài ở TP HCM. Công việc của em ổn định và em luôn nỗ lực học hỏi, trau dồi mỗi ngày để có thể tự tin bước đi trên đôi chân của mình. Tuy nhiên, nhìn lại chặng đường dài đã qua, em nhận ra mình độc thân như vậy là đủ rồi, dường như đã rất lâu rồi em không còn cảm giác bật khóc vì hạnh phúc trước mặt người đàn ông mình yêu thương. Anh có thể giúp em lấy lại cảm xúc đó được không?



Em được mọi người nhận xét chăm chỉ, chu đáo, biết quan tâm người khác. Em thích lắng nghe, chia sẻ và chăm sóc mọi người. Em biết nấu ăn, thi thoảng vẫn tự mình bày biện mọi thứ rồi lại ước có người dọn dẹp cùng mình. Em không quan trọng chuyện làm dâu hay sống chung với mẹ chồng, vì em không đặt nặng vấn đề này, với em, yêu thương nhau thật lòng thì tất cả đã là gia đình. Chỉ mong anh là người tử tế, biết trước biết sau để dung hòa đôi bên.



Về phần anh, hy vọng anh là người Quảng Nam hoặc Đà Nẵng, Quảng Ngãi đang sinh sống tại TP HCM hoặc nếu anh là người TP HCM thì em nghĩ đó là cái duyên của chúng ta chứ em không mong cầu gì nhiều hơn. Sở dĩ em đặt vấn đề địa lý lên trên hết vì thuận tiện về việc tương tác, quan điểm sống, đi lại, cân bằng chăm sóc gia đình nhỏ... sau này.



Em không cần anh quá giàu có, cơ ngơi đồ sộ vì em cũng đang trên hành trình lập nghiệp. Mong anh chăm chỉ làm ăn, chững chạc. Em cũng chẳng cần anh đẹp trai, phong độ, chỉ mong anh biết giữ gìn sức khỏe, rượu bia chừng mực, không hút thuốc vì em không chịu được mùi thuốc lá và cũng không tốt cho vợ con tương lai của anh. Em là cô gái khá chịu đựng, thường ôm hết mọi việc về phần mình nên em ước anh không phải là người gia trưởng, nếu không em sẽ nặng nề nhiều lắm.



Em là kiểu người con gái xen lẫn giữa truyền thống và hiện đại, luôn nỗ lực từng ngày để có thể tự tin sánh bước cùng anh sau này. Nếu anh đọc được bài viết này, thì để lại số điện thoại cho em nha. Chỉ cần mở lòng ra, mình sẽ có thêm người bầu bạn. Còn tiến xa hay không là do duyên số, em tâm niệm nếu chúng ta tử tế, nhân duyên rồi sẽ đến. Em tin rằng sẽ có một ngày, em sẽ bật khóc vì cảm động trước tấm chân tình của anh. Chúc anh một năm mới bình an.

