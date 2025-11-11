Em ưa nhìn, hiền lành, vui vẻ

Em mong gặp được một người đàn ông nhà ở Sài Gòn, có trình độ, công việc ổn định, có tâm, có tầm, không vướng bận con cái.

Em là nữ, sinh năm 1986, là giáo viên, hiện sống cùng ba má đã nghỉ hưu ở Sài Gòn. Ngoại hình ưa nhìn, tính cách hiền lành, vui vẻ. Cuộc sống mỗi ngày giản dị: sáng đi làm, trưa về ăn cơm mẹ nấu, chiều tan làm thì tập thể dục và nấu ăn. Những buổi sáng được nghỉ, em thích dậy sớm lúc 5h để chạy bộ và ngắm bình minh. Cuối tuần em thường nấu món ngon cho cả nhà hoặc đi du lịch. Còn những kỳ nghỉ dài, em thích khám phá những vùng đất mới và thưởng thức ẩm thực địa phương.

Em mong gặp được một người đàn ông miền Nam, nhà ở Sài Gòn, có trình độ, công việc ổn định, có tâm, có tầm, không vướng bận con cái, để cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ, hạnh phúc to, với tiếng cười trẻ thơ.

