Em tươi tắn, vui vẻ nhưng là người có chiều sâu

Em mong một mối quan hệ trong đó không ai vì ai mà phải thay đổi, chỉ là cùng nhau được là chính mình.

Đầu tiên em sẽ giới thiệu về bản thân một chút, em sinh ra và lớn lên ở Đồng Nai, hiện tại sống và làm việc ở Sài Gòn. Em 35 tuổi, làm công việc thu mua nhập khẩu, em gắn bó công việc này từ 2014 nên cũng gọi là ổn định. Là người biết chăm sóc bản thân, có ý thức rèn luyện sức khỏe nên ngoại hình cũng khá xinh xắn dễ thương. Là cô gái có vẻ ngoài tươi tắn, vui vẻ nhưng cũng là người có chiều sâu.



Cuộc sống xung quanh, mỗi người đều từng bước hướng mình tới tự do tài chính, tự do thời gian, tự do là chính mình. Em nghĩ để được là chính mình trong một mối quan hệ rất quan trọng.



Nhiều người cũng thắc mắc vì sao có thể độc thân tới tuổi này và không lo lắng gì về chuyện kết hôn. Hồi trước, khi gia đình, người thân hay hối thúc, em cũng cười trừ cho qua chuyện vì chỉ có bản thân mới hiểu mình cần gì và muốn gì. Cũng ở độ tuổi trẻ hơn, em có vài trăn trở với bản thân cần hoàn thành trước. Khi đã trải nghiệm, việc gắn bó và có trách nhiệm với ai đó cũng là có trách nhiệm với bản thân mình.



Về tiêu chuẩn một người bạn trai, nói không có tiêu chuẩn thì thiếu thực tế, nói có thì những tiêu chuẩn liệt kê ra em nghĩ đều là những tiêu chuẩn vừa tốt vừa đẹp mà số đông ai cũng muốn. Em được nghe câu nói rất hay: "Anh và em cuốn hút nhau từ cái nhìn đầu tiên thật hoàn hảo, nhưng chính những câu chuyện chia sẻ về mặt xấu của nhau đã giữ chúng ta ở lại". Sẽ vui nếu anh nán lại đọc bài viết "toàn kể điều tốt" này, nhưng sẽ ý nghĩa hơn nếu anh tò mò muốn biết quá trình em đạt được nó như thế nào và ở lại cùng người kể. Chúc anh vui.

