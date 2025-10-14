Em từng đổ vỡ, mong tìm người đồng cảm

Em là cô gái cuối 8x, khuôn mặt dễ nhìn, em thích dọn dẹp, thích nấu ăn và được nhận xét là người khá chu đáo.

Hà Nội trong những ngày mưa bão, hôm nào em cũng về nhà muộn hơn vì đường đi bị ngập khá nhiều. Những lúc ấy thêm tắc đường làm cho đôi khi em cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Nhìn dòng người đi bên cạnh có cả nam và nữ cũng đang vội vã, sốt ruột tìm cách để về nhà giống như mình, em chợt nghĩ có khi nào anh cũng đang ở trong đám đông kia không? Về tới nhà cũng muộn và mệt nhưng em vẫn nấu ăn mà không bỏ bữa nào. Lúc đó, em lại nghĩ anh có đang nấu ăn giống em không hay là anh lại bỏ bữa? Mà có khi nào anh lại ăn đồ ăn nhanh cho xong việc không? Lúc ấy nghĩ rồi em bỗng thấy buồn cười chính mình vì trí tưởng tượng của em cũng phong phú đấy chứ. Đâu có biết anh là ai, hình dáng, nụ cười, khuôn mặt thế nào mà nghĩ ra được nhiều tình huống giả định quá.

Rồi vừa ăn tối vừa xem chương trình quà tặng cuộc sống, em lại vẩn vơ suy nghĩ không thôi về anh. Em tự hỏi anh có thấy cô đơn giống em không? Liệu anh có đang mong chờ một nửa đúng nghĩa của mình giống như em cho dù không phải áp lực kỳ vọng mà thật ra chỉ đang nghĩ tới duyên phận? Mà anh có đang tự hỏi và tò mò xem em đang ở đâu và làm gì không? Em thật sự không phải người hay ước ao điều gì vì nhiều khi nó không hẳn xảy ra 100%. Nhưng em luôn cố gắng làm tốt nhất mọi thứ để có kết quả tốt nhất, như vậy sẽ khả thi hơn. Biết là điều ước thì cũng khó thành thực lắm nhưng duy nhất với anh, em vẫn muốn ước được gặp.

Em là cô gái cuối 8x, khuôn mặt dễ nhìn, em thích dọn dẹp, thích nấu ăn và được nhận xét là người khá chu đáo. Em cũng thấy vậy nên muốn anh tương đồng như vậy. Gọi là tương đồng nhưng không có nghĩa là anh phải làm tốt mọi thứ. Em mong muốn anh cũng thích những thứ mà em thích, hiểu, trân trọng, muốn lắng nghe và chia sẻ mọi thứ cùng em. Em sống và làm việc ở nội thành Hà Nội và đã gắn bó cố định với nơi đây, chỉ mong anh cũng sống và làm việc ở nội thành Hà Nội để chúng ta có nhiều thời gian dành cho nhau hơn.

Em từng đổ vỡ hôn nhân cách đây 2 năm. Lúc đầu, em không dám bước tiếp vì lo sợ sẽ sai lầm lần nữa. Cho tới bây giờ, em mới dám ước. Ước thôi mà, gặp được đúng anh thì kết quả vẫn có hậu, còn không gặp được anh thì đành phải chấp nhận số phận. Nghe cứ như phim anh nhỉ? Mà phim bây giờ toàn kết thúc có hậu thôi anh. Vì đạo diễn không dám làm khán giả không vui. Báo VnExpress cũng muốn chúng ta gặp được nhau nên em càng có thêm lý do để anh thấy em được dễ dàng hơn và nhanh hơn. Em mong muốn anh cũng có hoàn cảnh giống em. Em không chọn những bạn chưa từng kết hôn anh nhé. Anh hơn em từ 3-11 tuổi chứ đừng nhỏ tuổi hơn em, như vậy sẽ phù hợp hơn.

Anh hãy là một người đàn ông có học thức và có nơi ở, công việc ổn định vì chúng ta cũng không còn quá trẻ để ngao du khắp nơi. Chim bay mãi rồi cũng mỏi, ngựa chạy mãi rồi cũng phải dừng. Điều em thật sự mong muốn bây giờ là chúng ta chung một góc nhìn và cùng nhìn về một hướng, hiểu thấu và suy nghĩ cùng nhau. Chỉ có như vậy, chúng mình mới có thể cùng nhau đi được đến cuối con đường này. Cuộc sống hạnh phúc là cuộc sống trọn vẹn và bình yên khi ở bên cạnh nhau. Khi bên nhau, mình sẽ quên hết tất cả mệt mỏi hay khó chịu ngoài kia. Em sẽ giúp anh lấy lại cân bằng, tích cực hơn, suy nghĩ lạc quan hơn để biến những khó khăn lớn ngoài kia trở thành những thứ vô cùng nhỏ. Hoặc đơn giản là biến nó trở thành những thứ gia vị bình thường của cuộc sống. Anh cũng như vậy nhé!

