Em từng đi nhiều nơi, giờ chỉ muốn dừng chân đúng chỗ

Nếu anh tìm người để sẻ chia đời sống, không chỉ là người yêu mà còn là tri kỷ, là bạn đồng hành, thì em chân thành chờ anh.

Chào anh, người có thể đang ở đâu đó. Em viết những dòng này trong một buổi sáng dịu dàng, nơi ánh nắng đủ để gợi lên cảm giác ấm áp, đủ để khiến người ta nghĩ về một điều gì đó lâu dài và có thật. Em sinh năm 1992, hiện là một người sống tự lập, làm công việc tự do với thu nhập tốt và có thể quyết định nơi làm việc, thời gian nghỉ ngơi. Em từng du học ở châu Âu, đã đi qua nhiều đất nước, trải qua không ít trải nghiệm, nhưng càng lớn dần, em càng cảm nhận rõ: những điều đẹp đẽ nhất không nằm ở nơi chốn mà nằm ở người ta đi cùng.

Về ngoại hình có thể tự chấm là ưa nhìn, hơi chubby chút, một cô gái có mái tóc xoăn dài nhẹ. Về tính cách, khá nữ tính, biết chăm sóc bản thân và người khác. Em là người khá nhẹ nhàng, tinh tế, đôi khi hơi hướng nội nhưng luôn tự tin và vững vàng. Em yêu bếp núc, yêu sự ấm cúng của một mái nhà đúng nghĩa. Là người của gia đình, em tin rằng bình yên không nằm ở những điều ồn ào mà nằm ở cảm giác được thấu hiểu và sẻ chia mỗi ngày. Em mong tìm được một người có sự chín chắn, ổn trọng, có sự nghiệp riêng và đủ trưởng thành để cùng đi xa cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Em mơ về những hành trình cùng nhau đến 5 châu 4 biển, nhưng cũng mơ về một góc nhỏ yên tĩnh nơi chỉ có hai người, cùng ăn một bữa cơm, nói một đôi câu dịu dàng.

Ba mẹ em từng nói một câu khiến em chạnh lòng: "Lúc này còn ba mẹ sống cùng thì tất nhiên không sao, nhưng nếu một ngày... chẳng lẽ sống một mình vậy à". Đúng là hiện tại, em đủ đầy, nhưng sau này thì chưa chắc. Em không sợ cô đơn, nhưng em không muốn sống mãi một mình khi mà em biết mình có thể yêu, đáng được yêu. Nếu anh cũng tìm một người để sẻ chia đời sống, không chỉ là người yêu mà còn là tri kỷ, là bạn đồng hành, thì em ở đây, chân thành chờ một tín hiệu từ anh.

