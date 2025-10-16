Em tự tin và sống tích cực

Em muốn có một người bạn trai mà mình ngưỡng mộ, chỉ cần em luôn có thể hỏi và nhận được câu trả lời dịu dàng.

Em làm việc ở Sài Gòn và thích những người có tri thức, có thể trò chuyện cùng mình về mọi thứ. Vậy là em đã độc thân gần một năm, với tất cả sự trưởng thành và cầu thị của một cô gái 31 tuổi, em vẫn hy vọng mình sẽ tìm được một người phù hợp. Em là Lan, một người độc lập, tự tin, ngoại hình xinh xắn và sống có mục tiêu. Em từng có những mối quan hệ để hiểu thật sự mình cần gì ở người bạn đời, cũng trở nên dịu dàng hơn với bản thân và người khác.

Em có những tiêu cực, những bài học về phẩm chất con người phải ghi nhớ. Em tận hưởng cuộc sống một mình và phát triển bản thân. Ngày nghỉ em ở nhà chơi với mèo, chăm cây, nấu nướng, chơi piano, chơi pickle ball, lâu lâu đi ra ngoài với bạn. Em có thu nhập tốt, đã có một chốn ấm cúng để che nắng mưa. Em muốn có một người bạn trai mà mình ngưỡng mộ, chỉ cần em luôn có thể hỏi và nhận được câu trả lời dịu dàng. Em cũng hiểu rằng, chẳng có ai hoàn hảo, mình có thể tìm kiếm một người gần nhất với những gì mình có, cả hai sẽ cùng học cách lớn lên. Mong thư anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ