Em tự tạo ra duyên số

Em là cô gái được mọi người nhận xét dịu dàng, hòa đồng và gương mặt khá có duyên.

Em tập thể dục thường xuyên nên có một vóc dáng cân đối với chiều cao 1m57. Em 29 tuổi, đang làm công việc văn phòng, ở Long An, tại một huyện giáp gianh với TP HCM.



Người ta nói: "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" nên em hy vọng anh có thu nhập ổn một chút để sẵn sàng cho cuộc sống gia đình. Em thích tự do thiết kế tổ ấm của mình nên mong anh có thể ra ở riêng, ở gần ba mẹ cũng được để tiện bề chăm sóc. Em thích một người cao hơn em một chút, trên 1m65 là được. Em theo đạo Phật nên hy vọng tôn giáo của anh không mâu thuẫn với tôn giáo của em nhé. Anh quê ở đâu cũng được nhưng dự định sống ở TP HCM hoặc các tỉnh gần Long An nha. Em chưa từng kết hôn nên hy vọng anh cũng thế. Cảm ơn anh đã đọc đến cuối bài, hy vọng chúng ta có duyên.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ