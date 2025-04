Em tự lập, lo toan công việc, luôn hướng về gia đình

Mong anh là người đàn ông có bản lĩnh, sống có trách nhiệm, có công việc và thu nhập ổn định để cùng em xây dựng cuộc sống.

Vào một buổi tối đẹp trời, em ngồi bên khung cửa sổ lướt điện thoại và được nghe câu chuyện kết duyên của một người em thân thiết quen và gặp được chồng qua VnExpress, thấy rất có duyên và hết sức may mắn. Thôi cũng 38 mùa xuân đã qua, em cũng đang ngồi đây chờ một ai đó, nay nhờ quý báo gửi đôi lời tới anh. Em, một cô gái đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn, nghề nghiệp là dược sĩ tại một bệnh viện công nên thu nhập được xem là ổn định.

Về ngoại hình, em được mọi người nhận xét là khá trẻ so với tuổi, dáng thuộc kiểu ưa nhìn. Em thích quan tâm, chăm sóc người khác nên việc nội trợ đều làm được, nhưng không vì thế mà khi quen anh em sẽ làm hết đâu nhé, em thích cả hai ta cùng làm. Về tính cách, em tự nhận xét là người có tính tự lập, biết lo toan công việc, là người luôn hướng về gia đình mặc dù đôi lúc cũng hay thẳng tính, bộc trực, không giấu giếm mà thấy như thế nào thì nói như thế đấy. Thực ra em nói vậy chứ không thẳng và quá khó đâu nha, nên anh đừng lo.



Biết nói sao khi giờ này em vẫn đơn côi một mình nhỉ? Cũng là do đặc thù công việc bận bịu, ít có thời gian tìm hiểu ai đó; cũng có một vài mối do người thân giới thiệu mà không hợp; cũng là do duyên chưa tới mà đang chờ một ai đó. Nãy giờ nói về em hơi nhiều, em cũng có một vài gợi ý về anh mà em đang mong chờ. Mong anh là một người đàn ông có bản lĩnh, sống có trách nhiệm, có công việc và thu nhập ổn định để cùng em xây dựng cuộc sống. Một mong muốn nho nhỏ nữa là anh khoảng từ 34-40 tuổi, chưa từng kết hôn để chúng ta dễ hòa hợp, gần gũi trong câu chuyện hơn anh nhé.

Nếu anh đọc được những lời tâm sự này và thấy rằng đâu đó vẫn có người xứng đáng đang chờ đợi mình, đừng ngần ngại nhắn tin cho em. Em hy vọng rằng, câu chuyện tình của bạn em nên duyên nhờ VnExpress sẽ được tiếp nối bởi câu chuyện của chúng ta.

