Em tự lập, cầu tiến, nhẹ nhàng, hiểu chuyện

Sài Gòn nay mưa quá nè anh. Lâu lắm rồi em không còn đọc mục Hẹn hò nữa, phần vì công việc bận rộn phần vì ngại nói chuyện qua mạng với người lạ. Em cũng không hướng ngoại lắm, hướng nội hoàn toàn cũng không hẳn. Em giới thiệu đôi tí về mình nhé, em ngoài 30 tuổi, trộm vía thích vận động thể thao và lạc quan yêu đời nên mọi người nói nhìn trẻ hơn tuổi nhiều.

Em nghĩ mình là mẫu người của gia đình, yêu trẻ con và thích quây quần bên người thân mà chắc duyên số cho lăn lộn với công việc nhiều hơn. Hiện em làm quản lý cấp trung cho công ty về tư vấn, cũng nhiều cái hay ho học hỏi. Ngoài công việc, học tiếng Anh và học lại tiếng Trung, thời gian còn lại chủ yếu em đi đánh banh, đọc sách và thỉnh thoảng đi du lịch trong ngoài nước với bạn bè và dẫn mẹ đi chơi, nghe nhạc...



Em thấy biết ơn và trân trọng những gì mình đang có, tự lập, cầu tiến, nhẹ nhàng và chắc cũng hiểu chuyện. Nhưng nếu có người cùng đồng hành bên cạnh, em nghĩ mọi thứ sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều. Cùng nhau tiến bộ, cùng sẻ chia, có chuyện gì sẽ ngồi lại nói cho nhau nghe, nắm tay nhau dù ngày gắt gỏng hay dịu êm, cùng làm chuyện điên khùng với nhau, trao nhau ánh nhìn trìu mến và yêu thương. Em không biết viết gì nữa rồi nè, em chờ thư anh nhé.

