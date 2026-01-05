Em trân trọng sự tử tế, bao dung

Em là cô gái ít nói nhưng sâu sắc mong tìm được chàng trai chân thành, tôn trọng và thấu hiểu.

Em trầm lặng, không giỏi nói những lời hoa mỹ nhưng luôn coi trọng chiều sâu trong suy nghĩ và cảm xúc. Em tin rằng một mối quan hệ bền vững không đến từ sự vội vàng, mà từ sự chân thành, tôn trọng và khả năng thấu hiểu lẫn nhau trong những điều nhỏ nhất.

Em 28 tuổi, đã hoàn thành chương trình đại học và thạc sĩ tại Hàn Quốc. Hiện tại em sống tại đây và tìm kiếm một công việc phù hợp để ổn định cuộc sống và phát triển lâu dài. Em trân trọng sự tử tế, sự bao dung và cách hai người cùng nhau đối diện với khó khăn bằng sự bình tĩnh và sẻ chia.

Mong gặp được người đàn ông trưởng thành trong suy nghĩ, nghiêm túc trong tình cảm, biết lắng nghe và sẵn sàng đồng hành cùng em trên một hành trình dài, nơi cả hai có thể cùng nhau xây dựng sự tin cậy và bình yên.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ