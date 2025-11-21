Em trân trọng những giá trị giản dị nhưng chân thành

Nếu bạn tìm người cùng sẻ chia, lắng nghe và tạo nên những kỷ niệm ý nghĩa, mình rất mong có cơ hội làm quen và tìm hiểu.

Mình sinh năm 1998, quê ở Bình Định, đang sống và làm việc tại TP HCM, là nhân viên văn phòng với công việc ổn định. Trong cuộc sống mình là người sống nội tâm, yêu thích sự bình yên, nhẹ nhàng và luôn trân trọng những giá trị giản dị nhưng chân thành.

Mình mong muốn tìm một người bạn nam quê ở Bình Định hoặc đang sinh sống trong Nam, có tính cách chung thủy, tình cảm, vui vẻ, hòa đồng và có công việc ổn định. Với mình sự chân thành, thấu hiểu và sự đồng hành trong những khoảnh khắc đời thường chính là nền tảng để xây dựng một mối quan hệ lâu dài và bền vững.



Nếu bạn cũng tìm kiếm một người để cùng sẻ chia, lắng nghe và tạo nên những kỷ niệm ý nghĩa, mình rất mong có cơ hội được làm quen và tìm hiểu. Mình tin rằng một mối quan hệ được xây dựng từ sự chân thành sẽ mang lại niềm vui và hạnh phúc cho cả hai. Rất vui và trân trọng nếu nhận được hồi âm từ bạn.

