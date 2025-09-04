Em trân trọng giá trị của tình thân, yêu bữa cơm gia đình

Anh có thể chưa hoặc từng kết hôn, điềm đạm, ổn định về mặt cảm xúc, nghiêm túc tìm hiểu và có sự đồng điệu về tư duy.

Gặp nhau là duyên, nhưng chạm được đến nhau bằng sự thấu cảm là điều tuyệt vời hơn thế. Em tin rằng anh và em, chúng ta đã tìm đến chuyên mục Hẹn hò đều mong muốn tìm một mái nhà ấm. Em 36 tuổi, chưa kết hôn, sống tại Đống Đa, Hà Nội, làm công việc văn phòng ổn định, là người có tính cách mạnh mẽ, độc lập. Cuộc sống từng trải qua nhiều thăng trầm, nên em trân trọng giá trị của tình thân, yêu những bữa cơm gia đình quây quần.



Em thấy rằng, có những người bước vào đời ta như cơn gió. Cũng có những người, chỉ cần một ánh mắt, một câu nói, lại khiến lòng mình dịu lại. Ở bên nhau, không cần gắng gượng. Ta thấy được là chính mình, với cả những vết xước và những điều chưa từng kể. Giữa hàng trăm ngã rẽ của cuộc đời, có lẽ anh và em, chúng ta cũng đã từng đâu đó lướt qua nhau trên các app hẹn hò, đã từng có những phút hiểu nhầm, mất thiện cảm để rồi lặng lẽ rời đi. Em tin rằng, đến một thời điểm khi con người ta đủ trưởng thành, đủ sự tự tin về bản thân và đủ sự kiên nhẫn, chúng ta lại tìm được cho mình một chỗ dựa ấm áp.



Em mong gặp được anh, người sống và làm việc tại Hà Nội, anh có thể chưa hoặc từng kết hôn, có tính cách điềm đạm, ổn định về mặt cảm xúc, nghiêm túc tìm hiểu và có sự đồng điệu về tư duy, bởi khi có tư duy đúng sẽ hiểu vấn đề và hành xử văn minh. Em tin rằng khi chúng ta đi lên từ tình bạn, chạm được đến tầng sâu của sự đồng điệu thì sẽ trở nên ấm áp và chữa lành hơn bất kỳ điều gì. Cảm ơn mọi người đã đọc và thấu hiểu.

