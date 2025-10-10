Phương châm sống của em là: “Trong thế giới, nơi bạn có thể là bất cứ ai, hãy chọn làm người tử tế".

Em là lứa giữa 9X (cụ thể em sinh năm 1996), sinh ra và lớn lên ở Huế, chưa từng có mối tình nào. Hiện tại em sống và làm việc ở Nhật, dự định giữa năm sau sẽ về hẳn Việt Nam. Sinh ra ở nơi được gọi là xứ sở mộng mơ nhưng con người em lại sống rất thực tế. Em trầm tính, ít nói và hơi khó tính. Em là người dễ xúc động, chẳng hạn khi gặp các cụ già bán vé số hay khi xem các video về hoàn cảnh khó khăn, em đều khóc.

Phương châm sống của em là: "Trong thế giới, nơi bạn có thể là bất cứ ai, hãy chọn làm người tử tế". Vì thế, anh, có thể không tài giỏi nhưng hãy sống tử tế, biết đối nhân xử thế, em chỉ cần vậy. À, em thích nấu ăn và mọi người nhận xét em nấu ăn ngon nhé. Sau này nếu muốn em đều sẽ nấu ăn mỗi ngày cho anh, chỉ cần anh rửa bát nè.

Em nấm lùn, cao 1m50, nặng 46 ký, nên anh chỉ cần cao hơn em 10 cm là được nè, nếu cao hơn nữa thì càng tốt. Em thích con trai miền Nam Trung Bộ, nếu anh là người Đắk Lắk càng tốt nữa. Sớm gửi thư cho em nhé!

