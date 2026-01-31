Em trai Vua Charles III từng 'mời Epstein tới Cung điện Buckingham'

Tài liệu mới công bố cho thấy ông Andrew, em trai Vua Charles III, được cho là từng mời tỷ phú ấu dâm Epstein đến Cung điện Buckingham.

Bộ Tư pháp Mỹ hôm 30/1 công bố thêm 3 triệu trang tài liệu mới về tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, một phần nội dung trong đó cho thấy Epstein đã liên lạc với ông Andrew vào ngày 27/9/2010, trong thời gian tỷ phú này lưu trú tại London.

"Ngài muốn tôi đến lúc mấy giờ, chúng ta cũng cần có thời gian riêng tư", Epstein viết trong email.

Andrew trả lời rằng ông vừa rời Scotland. "Chúng ta có thể ăn tối tại Cung điện Buckingham và sẽ rất riêng tư", ông cho hay.

Hai ngày sau, Andrew lại gửi email cho Epstein. "Rất vui khi ông tới Cung điện Buckingham. Cứ đến cùng bất cứ ai và tôi sẽ rảnh trong khoảng 16h-20h", email có đoạn.

Đoạn trao đổi này diễn ra sau khi Epstein vừa kết thúc tình trạng bị quản thúc tại gia vào tháng 8/2010 vì tội dụ dỗ trẻ vị thành niên mại dâm. Hiện chưa rõ liệu có bữa tối nào diễn ra tại Cung điện Buckingham, khi đó là nơi ở của Nữ hoàng Elizabeth II tại London, hay không.

Ông Andrew tại Lâu đài Windsor hồi tháng 4/2025. Ảnh: AFP

Andrew, 65 tuổi, là con thứ ba của Nữ hoàng Elizabeth II. Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng, mang quân hàm chuẩn đô đốc trong hải quân Anh. Andrew hồi năm 2019 bị yêu cầu dừng thực hiện nhiệm vụ hoàng gia, khi ông vấp phải phản ứng dữ dội do tình bạn với tỷ phú ấu dâm Epstein.

Virginia Giuffre, một nạn nhân của Epstein, năm 2015 nói rằng cô bị ép phải quan hệ tình dục với Andrew vào năm 2001, khi mới 17 tuổi. Andrew phủ nhận cáo buộc và nói chưa bao giờ gặp Giuffre, nhưng chấp thuận trả cho Giuffre hàng triệu USD để dàn xếp vụ kiện năm 2022. Cùng năm đó, ông bị tước quân hàm và danh xưng hoàng gia.

Giuffre tự sát vào tháng 4/2025 ở tuổi 41. Đến đầu tháng 10, cuốn hồi ký của cô được xuất bản, tiếp tục khiến Hoàng tử Andrew trở thành tâm điểm. Trong sách, Giuffre cho rằng Andrew tin ông có "đặc quyền bẩm sinh" được quan hệ tình dục với cô.

Ngày 17/10/2025, Andrew tuyên bố từ bỏ các tước hiệu hoàng gia, nói rằng những cáo buộc nhằm vào bản thân đang ảnh hưởng xấu đến công việc của anh trai, cũng như của hoàng gia Anh nói chung. Ngày 30/10, Vua Charles bỏ tước hiệu hoàng gia và thu hồi nơi ở của Hoàng tử Andrew. Kể từ đó, ông chỉ còn được gọi là Andrew Mountbatten-Windsor.

Epstein, sinh năm 1953, bị bắt tại New York hồi tháng 7/2019 với cáo buộc dụ dỗ hàng chục trẻ vị thành niên và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với họ. Doanh nhân này đối mặt với 45 năm tù nếu bị kết tội. Epstein bác bỏ mọi cáo buộc và bị giam ở nhà tù Manhattan, New York. Trong khi đang chờ xét xử, Epstein treo cổ tự tử trong phòng giam vào tháng 8/2019.

Huyền Lê (Theo AFP)