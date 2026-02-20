Em trai Vua Charles III được cảnh sát thả

Cựu hoàng tử Anh Andrew được tại ngoại khi cảnh sát đang tiếp tục điều tra, sau khi ông bị bắt với nghi ngờ gửi tài liệu mật của chính phủ cho tỷ phú ấu dâm Epstein.

Ông Andrew Mountbatten-Windsor đã được thả và rời đồn cảnh sát ở Norfolk trên ghế sau của một chiếc xe vào khoảng 19h ngày 19/2. Ông sau đó về nhà riêng ở Wood Farm, Sandringham.

Ông Andrew đã bị bắt vào sáng 19/2 nhằm mở đường cho giới chức khám xét các địa điểm ở Berkshire và Norfolk, làm rõ cáo buộc sai phạm khi đảm nhận chức vụ công. Theo BBC, ông dường như đã gửi cho tỷ phú ấu dâm những tài liệu mật của chính phủ trong thời gian làm đặc phái viên thương mại Anh.

Cảnh sát Anh cho biết ông Andrew được tại ngoại khi họ đang tiếp tục điều tra, và cuộc khám xét ở Norfolk đã kết thúc. Phản ứng trước sự việc, Vua Charles III nói "luật pháp phải được thực thi", cho biết hoàng gia đang hợp tác đầy đủ với giới chức.

Ông Andrew ngồi ở ghế sau ôtô khi rời đồn cảnh sát. Ảnh: BBC

Giới chức Anh xem xét các cáo buộc đối với ông Andrew sau khi chính phủ Mỹ công bố tài liệu điều tra tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

Một số hồ sơ cho thấy vào năm 2010, ông Andrew đã chuyển cho Epstein các báo cáo về một số nước châu Á và những nơi khác mà ông từng đến trong các chuyến công tác chính thức khi làm đặc phái viên thương mại của Anh. Trong một bản ghi nhớ mật, ông còn đề nghị Epstein cho ý kiến về cơ hội đầu tư tại tỉnh Helmand của Afghanistan.

Thủ tướng Anh Keir Starmer nói ông Andrew cần hợp tác với giới chức Mỹ trong cuộc điều tra của họ.

Andrew Mountbatten-Windsor, 66 tuổi, là con trai thứ hai của Nữ hoàng Elizabeth II, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng và mang quân hàm chuẩn đô đốc trong hải quân Anh. Năm 2019, ông bị yêu cầu dừng thực hiện nhiệm vụ hoàng gia, khi vấp phải phản ứng dữ dội do tình bạn với Epstein.

Virginia Giuffre, một nạn nhân của Epstein, năm 2015 nói rằng cô bị ép phải quan hệ tình dục với Andrew vào năm 2001, khi mới 17 tuổi. Ông Andrew phủ nhận cáo buộc và nói chưa bao giờ gặp Giuffre. Ông bị tước quân hàm và danh xưng hoàng gia năm 2022, trước khi dàn xếp vụ kiện với Giuffre cùng năm.

Ông tuyên bố từ bỏ các tước hiệu của hoàng gia Anh hồi tháng 10/2025, luôn phủ nhận mọi hành vi sai trái liên quan đến Epstein và bày tỏ hối tiếc về tình bạn giữa hai bên. Tuy nhiên, Andrew không trả lời các yêu cầu bình luận kể từ khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố hơn 3 triệu trang tài liệu trong hồ sơ Epstein hồi cuối tháng 1.

Epstein, sinh năm 1953, bị bắt tại New York hồi tháng 7/2019 với cáo buộc dụ dỗ hàng chục trẻ vị thành niên, biến họ thành nạn nhân bị lạm dụng, môi giới tình dục. Doanh nhân này đối mặt với 45 năm tù nếu bị kết tội. Epstein bác bỏ mọi cáo buộc và bị giam ở nhà tù Manhattan, New York. Trong khi đang chờ xét xử, Epstein treo cổ tự tử trong phòng giam vào tháng 8/2019.

