Em trai tôi quá hư hỏng

Tôi 28 tuổi, sinh ra trong gia đình ở nông thôn, nhà có hai chị em gái và một em trai.

Gia đình tôi thuộc dạng khá giả, có của ăn của để. Tôi và chị gái đã lấy chồng và ở riêng, em trai 24 tuổi ở với bố mẹ. Em trai tôi nghiện game, lười biếng, sĩ diện, thích việc nhẹ lương cao và rất hay cãi. Ở với bố mẹ nhưng không phụ được bao nhiêu lại hay đòi hỏi và lấy tiền của bố mẹ. Nhiều lần em đi làm xa nhưng do lười biếng nên lại về nhà ăn bám, làm khổ bố mẹ. Em đòi phải có xe mô tô và máy tính thì mới tu chí làm ăn. Bố mẹ đồng ý mua nhưng em vẫn vậy, không thay đổi, thậm chí khi hết tiền còn mang bán cả xe và máy tính để tiêu xài.

>> Phải làm sao với người em trai hư

Mẹ tôi khóc vì em rất nhiều, cả nhà có khuyên nhủ rồi mắng chửi, có cả đuổi đi nhưng em vẫn không chịu thay đổi. Cách đây vài ngày, nhà bố mẹ tôi bị mất trộm số tiền lớn, đã báo công an. Công an khoanh vùng là em trai tôi lấy. Tôi rất lo lắng nên thử xem bói và được phán là người nhà lấy. Tuy chưa có kết quả chính thức từ công an nhưng khả năng cao em chính là thủ phạm. Bây giờ tôi rất buồn, đau lòng và thương bố mẹ. Nếu đúng là em lấy, nhà tôi nên làm gì đây? Tôi không sao nhưng bố mẹ còn mặt mũi nào nhìn bà con, hàng xóm láng giềng. Mong nhận được lời khuyên từ mọi người. Tôi xin cảm ơn.

Lan

