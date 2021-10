Em trai Thủ tướng Singapore rao bán biệt thự 12 triệu USD

Lý Hiển Dương, em trai Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, đang rao bán căn nhà theo phong cách khu nghỉ dưỡng sang trọng với giá 12 triệu USD.

Căn bungalow hai tầng, thuật ngữ địa phương chỉ biệt thự bằng gỗ, đang được rao bán với giá 16,8 triệu đôla Singapore (12,4 triệu USD). Hồ sơ công khai cho thấy Lý Hiển Dương và vợ là chủ sở hữu chung của biệt thự kiểu nghỉ dưỡng trên mảnh đất 920 mét vuông này.

Vợ chồng Lý Hiển Dương hiện sống trong căn hộ ở khu phố Nassim Road danh giá.

Biệt thự được rao báo có 6 phòng ngủ, hai phòng khách, một hầm rượu, một phòng cho người giúp việc, một hồ bơi vô cực và một hồ cá koi, được mô tả là "ngôi nhà gỗ hiện đại theo phong cách resort". Khu nhà có đủ chỗ đậu 4 ôtô.

Lý Hiển Dương (thứ ba từ phải sang), em trai Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, gặp người dân trong cuộc vận động tranh cử năm ngoái. Ảnh: Reuters.

Ngôi nhà nằm trên đồi Caldecott, một khu vực cao cấp ở Singapore. Lý Hiển Dương từ chối bình luận khi được hỏi lý do bán nhà.

Lý Hiển Dương thu hút sự chú ý của truyền thông sau tranh cãi với anh chị về di chúc của cha, cố lãnh đạo Lý Quang Diệu, và dinh thự nổi tiếng ở đường Oxley Road, nơi Lý Quang Diệu sống từ những năm 1940 đến khi qua đời năm 2015. Năm 2017, Lý Hiển Dương và chị gái Lý Vỹ Linh cáo buộc anh trai, Thủ tướng Lý Hiển Long, làm trái lời dặn của cha rằng nên phá hủy tư dinh. Lý Hiển Long bác bỏ cáo buộc.

Trước cuộc tổng tuyển cử năm ngoái, Lý Hiển Dương cũng gây xôn xao khi tham gia đảng đối lập, vận động chống lại đảng cầm quyền do cha và anh trai Lý Hiển Long lãnh đạo.

Lý Hiển Dương tốt nghiệp Đại học Cambridge, Anh và Đại học Stanford, Mỹ, từng giữ các chức vụ hàng đầu tại Tập đoàn Viễn thông Singapore. Ông cũng là cựu chủ tịch công ty thực phẩm và đồ uống Fraser & Neav. Tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi đã mua lại công ty này năm 2013.

Động thái bán nhà của Lý Hiển Dương diễn ra khi Singapore trải qua cơn sốt bất động sản, mang lại doanh thu 32,9 tỷ đôla Singapore (24 tỷ USD) chỉ trong nửa đầu năm 2021, gấp đôi so với những gì được ghi nhận ở Manhattan, New York, trong cùng 6 tháng, do nhu cầu từ nhóm siêu giàu đổ xô đến Singapore.

Doanh số bán bungalow, được coi là những dinh thự tốt nhất ở Singapore, tăng hơn 6 lần lên 1,6 tỷ đôla Singapore trong nửa đầu năm so với một năm trước đó.

Huyền Lê (Theo SCMP)