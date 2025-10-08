Em trai Quang Hùng MasterD gây chú ý tại 'Anh trai say hi'

Ở chặng đầu, Ryn Lee nằm trong top thí sinh nổi bật. Anh từng đứng thứ ba trong top 10 gương mặt được quan tâm ở giai đoạn công bố, xếp sau Negav, Vũ Cát Tường, theo thống kê của Socialite.
Anh tên thật Lê Quang Huy, quê Thừa Thiên Huế, hiện là sinh viên Học viện Âm nhạc Huế. Giọng ca trẻ bắt đầu được công chúng biết đến sau lần tham dự buổi họp fan của anh trai vào năm 2024.
Trước khi ra mắt tại chương trình, anh cover một số hit của Quang Hùng MasterD như Dễ đến dễ đi, Trói em lại, Tình đầu quá chén, thu hút lượt xem.
Ryn Lee giới thiệu bản thân tại Anh trai say hi.
Tân binh làng nhạc có gương mặt sáng, giọng hát khá.
Ryn Lee có khả năng chơi guitar, piano. "Tôi xem việc xuất hiện tại show là cơ hội để đến gần hơn với khán giả trong tương lai", anh nói.
Để theo đuổi âm nhạc, Ryn Lee từng phải vượt qua căn bệnh rối loạn thần kinh thực vật. Anh cho biết trước đây mỗi lần bước lên sân khấu, tim đập nhanh đến mức không thể nói chuyện, đầu óc quay cuồng. Dần dần, anh vượt qua áp lực, bình tĩnh bằng cách hít thật sâu khi đứng trước đám đông.
Tại vòng chào sân, anh rụt rè khi giao lưu cùng Trấn Thành và các thí sinh. Ryn Lee nói mất khá nhiều thời gian để thích ứng, quen dần với ống kính. Đến tập ba, anh bắt đầu hòa nhập, tung hứng với khách mời qua loạt câu thoại hài hước.
Ryn Lee nói về chặng đường thay đổi bản thân.
Ryn Lee đặt mục tiêu qua từng vòng sẽ hướng ngoại hơn, có thêm nhiều mối quan hệ, phát triển tình cảm đồng nghiệp thay vì chiến thắng. Anh tự nhận mình còn nhiều hạn chế, muốn qua show học hỏi đàn anh để vững tin hơn với nghề.
Ryn Lee diễn Thiêu thân cùng Khôi Vũ, Bùi Duy Ngọc, Thái Ngân, B Ray tại Live Stage 1.
Tân binh nói vui khi anh trai cổ vũ theo đuổi âm nhạc. Cách nhau sáu tuổi nhưng cả hai hợp tính nên dễ dàng chia sẻ mọi vấn đề trong cuộc sống. Quang Hùng MasterD từng tổ chức sinh nhật cho em trai hồi tháng 10/2024, khiến Ryn Lee xúc động.
Ryn Lee lập fanpage hồi tháng 8, hiện có gần 50.000 fan theo dõi.
Ryn Lee (phải, hàng thứ hai) nằm trong đội của Negav (phải, hàng đầu), chuẩn bị cho vòng thi tiếp theo.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật, ban tổ chức cung cấp