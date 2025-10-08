Em trai Quang Hùng MasterD gây chú ý tại 'Anh trai say hi'

Anh tên thật Lê Quang Huy, quê Thừa Thiên Huế, hiện là sinh viên Học viện Âm nhạc Huế. Giọng ca trẻ bắt đầu được công chúng biết đến sau lần tham dự buổi họp fan của anh trai vào năm 2024.

Trước khi ra mắt tại chương trình, anh cover một số hit của Quang Hùng MasterD như Dễ đến dễ đi, Trói em lại, Tình đầu quá chén, thu hút lượt xem.