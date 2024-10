Em trai Madonna qua đời

MỹNhà thiết kế nội thất Christopher Ciccone - em trai kiêm vũ công, stylist của Madonna trong nhiều năm - qua đời ở tuổi 64.

Theo TMZ ngày 6/10, người đại diện của Christopher Ciccone cho biết ông mất từ hai ngày trước vì ung thư.

Christopher Ciccone sinh năm 1960, kém chị gái Madonna hai tuổi. Họ lớn lên ở Michigan, cùng nhau học nhảy, hát suốt thời thơ ấu. Năm 1982, Christopher theo Madonna đến New York lập nghiệp.

Christopher Ciccone mất ngày 4/10. Ảnh: WireImage

Khi "nữ hoàng nhạc pop" mới vào nghề, em trai là vũ công, giám đốc nghệ thuật, stylist kiêm trợ lý cá nhân cho bà. Ông từng xuất hiện trong video Lucky Star của Madonna (1984), nhảy trong những buổi diễn đầu tiên của ca sĩ trên truyền hình.

Ông vẽ bìa đĩa đơn Like A Prayer, là giám đốc nghệ thuật tour diễn Blond Ambition (1990) và The Girlie Show (1993). Họ mâu thuẫn từ khi Madonna cưới Guy Ritchie, do Ritchie có quan điểm về giới tính trái ngược với Christopher Ciccone. Ngoài ra, ca sĩ đã mời đạo diễn, biên đạo múa khác cho Drowned World Tour 2001 mà không thông báo với Ciccone.

Bìa đĩa "Like A Prayer" phiên bản 12 inches của Madonna, do Christopher Ciccone vẽ. Ảnh: Johnny Yuma Recording

Năm 2003, Madonna sa thải ông khỏi vị trí giám đốc nghệ thuật tour diễn của bà. Năm 2008, Christopher Ciccone ra mắt hồi ký Life With My Sister Madonna, kể những góc khuất trong mối quan hệ với người chị nổi tiếng. Ông nói chị gái trả lương mình thấp so với mặt bằng chung. Còn Madonna khi ấy mệt mỏi vì em trai nhiều lần phải vào trại cai nghiện rượu.

Họ làm lành năm 2012. Trong cuộc phỏng vấn với Evening Standard, Christopher Ciccone cho biết cả hai vẫn liên lạc và mối quan hệ của họ tốt đẹp hơn khi không còn làm việc chung. Christopher Ciccone gọi Madonna là "huyền thoại".

Madonna và Christopher Ciccone tại Oscars năm 1998. Ảnh: WireImage

Ngoài chị gái, Christopher Ciccone từng hợp tác với nhiều ngôi sao khác, là đạo diễn MV Peace Train (Dolly Parton) và God Bless the Child (Tony Bennett).

Ông cũng là nhà thiết kế nội thất nổi tiếng. Căn hộ Upper West Side của Madonna ở Manhattan do Christopher Ciccone sáng tạo, được giới thiệu trên trang bìa tạp chí kiến trúc Architectural Digest, năm 1991. Ciccone từng mở nhiều triển lãm tranh nghệ thuật, có dòng giày dép riêng. Ông công khai là người đồng tính.

Madonna có năm anh chị em cùng cha mẹ là Anthony, Martin, Paula, Christopher và Melanie. Sau khi mẹ qua đời khi ca sĩ mới năm tuổi, bố cô tái hôn, có thêm hai con.

Bà 66 tuổi, được mệnh danh "nữ hoàng nhạc Pop". Ca sĩ nổi tiếng từ thập niên 1980 với hơn 300 triệu album bán ra, hàng tỷ USD doanh thu từ các tour diễn trong suốt sự nghiệp ca hát.

Madonna là người đặt nền móng cho việc xây dựng hình mẫu ngôi sao nhạc pop hiện đại, ảnh hưởng đến nhiều giọng ca sau này, trong đó có Britney Spears. Trước Beyonce hay Taylor Swift, Madonna là sao nữ đầu tiên xây dựng hình ảnh tự chủ, độc lập và nỗ lực hết mình vì sự nghiệp. Những bài hát làm nên tên tuổi của bà gồm Back That Up To The Beat, Take a Bow, Vogue, Like a Virgin, Express Yourself.

Hà Thu (theo TMZ)