Em tin vào tình yêu trưởng thành, ấm áp, chân thành

Em cần một người đàn ông có lý lịch rõ ràng, lối sống lành mạnh, tích cực và tử tế.

Chào anh, người em chưa từng gặp! Năm nay em U40, là mẹ của hai bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Em không còn trẻ để mộng mơ viển vông, nhưng vẫn đủ đầy yêu thương và niềm tin vào một tình yêu trưởng thành, ấm áp và chân thành. Em không tìm một bờ vai để dựa dẫm, chỉ tìm một người bạn đồng hành đủ chín chắn, trưởng thành về cảm xúc, có nền tảng kinh tế vững vàng, nghiêm túc trong tình cảm, sống có trách nhiệm, có chữ tín và đặc biệt là yêu thương trẻ con. Em không yêu xa nên mong tìm một người ở gần để có thể ở bên nhau trọn vẹn những khoảnh khắc thường ngày, cùng sẻ chia, cùng bước qua khó khăn một cách gần gũi và thực tế.



Điều em không chấp nhận là tứ đổ tường. Em cần một người đàn ông có lý lịch rõ ràng, lối sống lành mạnh, tích cực và tử tế, vì em tin rằng muốn xây được một mái ấm thật sự, trước hết phải là người có bản lĩnh giữ mình và giữ lời. Cuộc sống đã đủ những mệt nhoài, em chỉ mong có một người bên cạnh để cả hai được là chính mình, nhẹ nhàng, vui vẻ, lạc quan, nắm tay nhau đi qua tất cả những thăng trầm còn lại của cuộc đời này. Nếu anh cũng tìm một người phụ nữ biết yêu thương, biết sẻ chia và sẵn sàng cùng nhau vun đắp một hành trình mới, em hy vọng chúng ta sớm tìm thấy nhau.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ